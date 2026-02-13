Un personaj din conducerea Goldman Sachs demisionează după apariția e‑mailurilor din dosarul Epstein

Kathryn Ruemmler, director juridic și consilier general al Goldman Sachs, va părăsi banca la finalul lunii iunie, pe fondul scandalului declanșat de publicarea unor documente care dezvăluie relația ei apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Demisia sa vine după luni de presiune mediatică și politică, generate de e‑mailuri și note oficiale făcute publice de Congresul SUA și Departamentul american de Justiție, potrivit CNBC.

Fost consilier juridic al Casei Albe în administrația Obama, Kathryn Ruemmler, a declarat pentru Financial Times că atenția mediatică devenise „o distragere” de la activitatea ei profesională:

„Am făcut această determinare pentru că atenția presei asupra mea, legată de munca mea anterioară ca avocat de apărare, mă distrăgea”.

Într‑un mesaj transmis ulterior către CNBC, ea a adăugat: „Responsabilitatea mea este să pun interesele Goldman Sachs pe primul loc. Astăzi l‑am informat pe David Solomon de intenția mea de a mă retrage la 30 iunie 2026”.

Goldman Sachs i-a mulțumit, dar a acceptat plecarea

CEO‑ul David Solomon a transmis că banca îi respectă decizia:

„Kathy a fost un consilier general extraordinar. Suntem recunoscători pentru contribuțiile și sfaturile ei pe o gamă largă de probleme juridice importante”, a transmis David Solomon.

Demisia vine la o săptămână după ce Wall Street Journal a relatat că Epstein a sunat‑o pe Ruemmler în ziua arestării sale din 2019. Documentele DOJ includ și e‑mailuri în care Epstein îi trimitea cadouri de lux – o geantă Hermès, o poșetă Fendi, carduri cadou și flori – iar ea îi răspundea uneori cu apelativul „Unchiul Jeffrey”.

Kathryn Ruemmler a lucrat ca avocat de apărare la Latham & Watkins în perioada în care l‑a cunoscut pe Epstein, în 2014. Ea a insistat că nu l‑a reprezentat niciodată și că relația lor profesională s‑a limitat la un client comun.

„A fost prietenoasă cu el în acel context. Nu avea cunoștință de vreo activitate infracțională”, a transmis purtătoarea ei de cuvânt.

Un nou val de demisii legate de Epstein

Ruemmler nu este singura figură de rang înalt afectată de dezvăluirile recente.

Morgan Sweeney, șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, a demisionat duminică, iar Brad Karp, președintele firmei de avocatură Paul Weiss, a renunțat la funcție după apariția unor e‑mailuri cu Epstein.

E‑mailuri sensibile din 2019

Printre documentele DOJ se află și un e‑mail din martie 2019, în care Ruemmler îl sfătuia pe Epstein cum să răspundă criticilor privind „tratamentele preferențiale” primite în 2008, când a evitat urmărirea federală și a ispășit doar 13 luni într‑o închisoare din Florida.

Ea sugera formulări precum: „Criticile sunt greșite și reflectă o neînțelegere fundamentală a faptelor și a modului în care cazul a fost gestionat de autoritățile locale și federale”.

Goldman Sachs - o corporație americană specializată în servicii financiare globale - este una dintre cele mai mari și mai influente instituții financiare din lume, cu sediul la New York și o istorie care începe în 1869.