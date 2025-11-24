Un copil cu o boală rară, mortală, uimește lumea medicală după o terapie genică revoluționară

Un băiat de trei ani i-a uimit pe medici cu progresele sale după ce a devenit prima persoană din lume cu această boală devastatoare care a beneficiat de o terapie genică revoluționară.

Oliver Chu suferă de o afecțiune rară, ereditară, numită sindromul Hunter - sau MPSII - care provoacă leziuni progresive la nivelul corpului și creierului. În cazurile cele mai grave, pacienții cu această boală mor de obicei înainte de vârsta de 20 de ani. Efectele sunt uneori descrise ca un tip de demență infantilă.

Din cauza unei gene defecte, înainte de tratament Oliver era incapabil să producă o enzimă esențială pentru menținerea sănătății celulelor, potrivit BBC.

În premieră mondială, personalul medical din Manchester a încercat să oprească boala prin modificarea celulelor lui Oliver folosind terapia genică.

Profesorul Simon Jones, care conduce studiul, a declarat pentru BBC: „Am așteptat 20 de ani să văd un băiat ca Ollie în stare atât de bună, și este foarte emoționant.”

În centrul acestei povești remarcabile se află Oliver – primul dintre cei cinci băieți din întreaga lume care au beneficiat de acest tratament – și familia Chu, din California, care și-a pus încrederea în echipa medicală de la Royal Manchester Children's Hospital.

La un an după începerea tratamentului, Oliver pare să se dezvolte normal.

BBC a urmărit povestea lui Oliver timp de mai bine de un an, inclusiv modul în care oamenii de știință din Marea Britanie au dezvoltat pentru prima dată terapia genetică pionieră și modul în care studiul medical pe care îl desfășoară aproape că nu a mai putut fi demarat din cauza lipsei de fonduri.

Prelevarea de celule stem - decembrie 2024

Îi întâlnim pentru prima dată pe Oliver și pe tatăl său, Ricky, în decembrie 2024, la centrul de cercetare clinică al Spitalului Regal pentru Copii din Manchester. Este o zi importantă.

De când a fost diagnosticat cu sindromul Hunter în aprilie, viața lui Oliver – la fel ca cea a fratelui său mai mare, Skyler, care suferă și el de aceeași afecțiune – a fost dominată de vizite la spital.

Skyler a prezentat o întârziere în dezvoltarea vorbirii și a coordonării, dar inițial acest lucru a fost pus pe seama faptului că s-a născut în timpul pandemiei de Covid. Copiii se nasc aparent sănătoși, dar în jurul vârstei de doi ani încep să prezinte simptome ale bolii.

Acestea variază și pot include modificări ale trăsăturilor fizice, rigiditate a membrelor și statură mică. Poate provoca leziuni în întregul organism, inclusiv la inimă, ficat, oase și articulații, iar în cazurile cele mai grave poate duce la tulburări mentale severe și declin neurologic progresiv.

Sindromul Hunter apare aproape întotdeauna la băieți. Este extrem de rar, afectând unul din 100.000 de nou-născuți de sex masculin din întreaga lume.

Până în prezent, singurul medicament disponibil pentru sindromul Hunter era Elaprase, care costă aproximativ 300.000 de lire sterline pe pacient, pe an, și poate încetini efectele fizice ale bolii. Medicamentul nu poate traversa bariera hematoencefalică și, prin urmare, nu ajută la ameliorarea simptomelor cognitive.

Dar astăzi, Oliver este conectat la un aparat și i se prelevează o parte din celule - primul pas crucial în încercarea de a opri tulburarea genetică în cadrul acestui tratament unic.

Celulele lui Oliver sunt modificate

Celulele lui Oliver sunt ambalate cu grijă și trimise la un laborator de la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra.

În sindromul Hunter, o eroare genetică face ca celulele să nu aibă instrucțiunile necesare pentru a produce o enzimă, iduronat-2-sulfataza (IDS), esențială pentru descompunerea moleculelor mari de zahăr care, în timp, se acumulează în țesuturi și organe.

Oamenii de știință introduc gena IDS lipsă într-un virus, căruia i se îndepărtează materialul genetic, astfel încât să nu poată provoca boli.

O metodă similară a fost utilizată în alte terapii genice, cum ar fi tratamentul pentru o altă afecțiune ereditară rară, MLD.

Dr. Karen Buckland, de la Serviciul de Terapie Celulară și Genică al GOSH, explică: „Folosim mecanismul virusului pentru a introduce o copie funcțională a genei defecte în fiecare dintre celulele stem. Când acestea se întorc la Oliver, ar trebui să repopuleze măduva osoasă și să înceapă să producă noi celule albe din sânge, iar fiecare dintre acestea va începe, sperăm, să producă proteina [enzima] lipsă din organismul său.”

Rămâne însă problema modului în care se poate introduce o cantitate suficientă de enzimă lipsă în creier.

Pentru a depăși această problemă, gena introdusă este modificată astfel încât enzima pe care o produce să traverseze mai eficient bariera hematoencefalică.

Ziua perfuziei - februarie 2025

Oliver se află la centrul de cercetare clinică al Spitalului Regal pentru Copii din Manchester, însoțit de mama sa.

Se simte o atmosferă de așteptare când un membru al echipei de cercetare deschide un rezervor metalic mare de crioconservare în care sunt congelate celulele stem modificate genetic ale lui Oliver, transportate înapoi de la GOSH.

O pungă mică și transparentă de perfuzie este scoasă și adusă încet la temperatura corpului într-o tavă cu lichid. După multiple verificări, o asistentă medicală extrage lichidul transparent care conține aproximativ 125 de milioane de celule stem modificate genetic într-o seringă.

Oliver este obișnuit cu spitalele, dar este agitat și se zbate în timp ce asistenta de cercetare îi injectează încet tratamentul într-un cateter din piept. O oră mai târziu, se face o a doua perfuzie identică. Și asta-i tot. Terapia genică este completă. Pare să se fi terminat destul de repede, dar ambiția este uriașă: să oprească boala progresivă a lui Oliver, printr-un tratament unic.

Primele semne de progres - mai 2025

În luna mai, Oliver se întoarce la Manchester pentru teste cruciale, care vor arăta dacă terapia genetică funcționează. De data aceasta, întreaga familie este prezentă.

Ricky este încântat: „Se descurcă foarte bine. Am observat progrese în ceea ce privește vorbirea și mobilitatea. În doar trei luni, a devenit mai matur.”

Vestea cu adevărat importantă este că Oliver nu mai are nevoie de perfuziile săptămânale cu enzima care îi lipsea.

„Vreau să mă ciupesc de fiecare dată când spun oamenilor că Oliver își produce propriile enzime”, spune Jingru. „De fiecare dată când vorbim despre asta, îmi vine să plâng, pentru că este pur și simplu uimitor.” Vorbește mult și interacționează mai des cu alți copii. Este minunat să-l cunoaștem în sfârșit pe Skyler, în vârstă de cinci ani, care este foarte protector și grijuliu față de fratele său mai mic.

„Dorința mea este ca Skyler să poată beneficia de același tratament”, spune Ricky. „Simt că Oliver a primit o nouă șansă în viață și vreau același lucru pentru Skyler, chiar dacă el este puțin mai mare.”

Inițial, s-a crezut că Oliver era prea mare pentru studiu, deoarece tratamentul nu poate repara leziunile existente, dar testele au arătat că el era încă în mare parte neafectat.

Ricky explică că Skyler are o întârziere în dezvoltarea vorbirii și a abilităților motorii, dar urmează o terapie prin perfuzie, care administrează tratamentul în organismul său, dar nu și în creier.

„Veșnic recunoscător”

Oliver se întoarce la Manchester la fiecare trei luni pentru câteva zile de teste de urmărire. La sfârșitul lunii august, verificările suplimentare confirmă că terapia genică funcționează. Oliver se dezvoltă în mod evident, iar până în prezent au trecut nouă luni de la tratament.

Profesorul Jones, pe care Oliver îl numește Moș Crăciun din cauza bărbii sale albe, este radiant: „Înainte de transplant, Ollie nu producea deloc enzime, iar acum produce de sute de ori mai mult decât cantitatea normală. Dar, mai important, putem vedea că se îmbunătățește, învață, are cuvinte noi și abilități noi și se mișcă mult mai ușor.”

Cu toate acestea, prof. Jones dă dovadă de prudență: „Trebuie să fim atenți și să nu ne lăsăm purtați de entuziasmul momentului, dar lucrurile stau cât se poate de bine în acest moment.”

În grădina de pe acoperișul spitalului, Oliver se joacă cu tatăl său.

„Este ca un copil complet diferit. Aleargă peste tot, nu se oprește din vorbit”, spune Ricky.

„Viitorul lui Ollie pare foarte luminos și sperăm că acest lucru înseamnă că mai mulți copii vor beneficia de tratament.”

În total, cinci băieți din SUA, Europa și Australia s-au înscris în studiu. Niciunul nu este din Marea Britanie, deoarece pacienții de aici au fost diagnosticați prea târziu pentru a se califica.

Toți băieții vor fi monitorizați timp de cel puțin doi ani. Dacă studiul va fi considerat un succes, spitalul și universitatea speră să colaboreze cu o altă firmă de biotehnologie pentru a obține licența pentru tratament.

Studiu clinic care aproape că nu a mai avut loc

Cercetătorii de la Universitatea din Manchester, conduși de profesorul Brian Bigger, au petrecut mai mult de 15 ani lucrând la crearea terapiei genice pentru sindromul Hunter.În 2020, universitatea a anunțat un parteneriat cu o mică companie americană de biotehnologie, Avrobio, pentru a efectua un studiu clinic. Dar trei ani mai târziu, compania a restituit licența universității, în urma rezultatelor slabe obținute în cadrul unui alt studiu de terapie genică și a lipsei de fonduri.

Primul studiu pe oameni, care urma să-l ajute în curând pe Oliver, era în pericol înainte chiar de a începe.

Prof. Jones: „A trebuit să acționăm foarte repede pentru a salva întreaga idee și a găsi un alt sponsor și o altă sursă de finanțare.” Atunci a intervenit organizația caritabilă britanică LifeArc, care a oferit o finanțare de 2,5 milioane de lire sterline.

Dr. Sam Barrell, directorul executiv, a declarat: „O provocare uriașă pentru cei peste 3,5 milioane de oameni din Marea Britanie care suferă de boli rare este accesul la tratamente eficiente – în prezent, 95% dintre aceste boli nu au tratament.”

Familia Chu este ușurată că studiul nu a fost întrerupt și speră acum că Skyler va putea beneficia într-o zi de aceeași terapie genică ca și fratele său.

„Aș merge până la capătul pământului, înainte, înapoi, cu capul în jos, desculț, pentru a mă asigura că copiii mei vor avea un viitor mai bun”, spune Ricky.