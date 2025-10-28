Tragedia unei tinere care a murit la nici 30 de ani. A vrut să devină mamă, deși medicii i-au interzis. „N-am mai văzut atâția oameni la o înmormântare”

O tânără mamă din Vaslui, moartă în urmă cu câteva zile într-un spital din Iași, a fost condusă duminică, 26 octombrie, pe ultimul drum. Povestea ei, una tulburătoare, a îndurerat o comunitate întreagă.

Alina Bahrim avea 29 de an și o familie frumoasă. S-a stins din viață pe un pat din Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, unde se internase cu gândul de a lupta cu toate puterile pentru viața ei, potrivit Vremea noua. Tragedia a îndoliat comunitate vasluiană Chersăcosu.

Tânăra suferea încă din copilărie de o boală autoimună la nivelul grandei tiroide, iar de câțiva ani fusese diagnosticată și cu astm.

Deși medicii i-au interzis să aibă sarcini, aceasta și-a asumat riscurile aferente, pentru ca, în 2017, să dea naștere unei fetițe sănătoase.

După naștere, problemele tinerei s-au acutizat, iar pe 20 octombrie, a fost internată în spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

„A fost tratată cu toate mijloacele disponibile”

Urma să fie operată, însă două stopuri cardiace, la distanță de numai câteva zile, au făcut ca medicii să nu mai poată face nimic pentru ea.

„Pacienta era internată din 20 octombrie în Chirurgie IV, în vederea unei intervenții pentru boala Basedow. Avea de mai mulți ani astm bronșic, aflat sub tratament. Nu a primit anestezie; nu s-a inițiat intervenția chirurgicală, pentru că pacienta a făcut o criză de astm bronșic, status asmoticus, cu stop cardio-respirator în salon. A fost resuscitată timp de 30 de minute. Inima și-a reluat activitatea, dar a rămas în comă în Terapie Intensivă, intubată, ventilată mecanic timp de mai multe zile. A fost tratată cu toate mijloacele disponibile, împreună cu medicul neurolog. Din păcate, nu și-a revenit, a facut din nou stop cardiac și nu a mai răspuns la manevrele de resuscitare”, a declarat pentru presa ieșeană, prof. dr. Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

Medicii spun că Alina mai suferise un stop cardiac pe când avea numai 19 ani.

„Pacienta avea un plămân astmatic – greu de controlat crizele de astm”, a mai spus prof. dr. Diana Cimpoeșu.

„Spune multe despre capacitatea ei de a se jertfi”

Duminică, comunitatea din Chersăcosu a condus-o pe Alina pe ultimul drum, potrivit Vremea Nouă.

„Nu am văzut niciodată atâția oameni la o înmormântare în sat la noi. Au venit din toată comuna, din Huși, de peste tot. A fost o durere din care trebuie să învățăm multe. Ți se rupe sufletul de soț, de copil, rămași singuri. Faptul că ea a dat naștere unei fetițe, punând viața copilului mai presus de viața sa, spune multe despre capacitatea ei de a se jertfi pentru cei dragi”, a mărturisit cineva.