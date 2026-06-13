Video Un avion de fabricație rusească al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit la aterizare. Cinci persoane au murit

Un avion de transport militar Antonov AN-32 aparținând Forţelor Aeriene Indiene (IAF) s-a prăbușit sâmbătă în timp ce ateriza la baza aeriană Jorhat din nord-estul Indiei, a anunțat armata. Cinci persoane și-au pierdut viața în urma incidentului.

Sursa X / @SoftWarNews

„Un AN-32 al IAF s-a prăbușit astăzi în timp ce ateriza la Jorhat. A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului”, au transmis IAF, potrivit Agerpres.

Mai multe publicații indiene au difuzat imagini cu nori groși de fum negru care se ridicau deasupra bazei, urmate de imagini cu fuselajul distrus al aeronavei de fabricație rusească, înconjurat de personal militar în uniformă.

→ Imaginea 1/2: Avion prăbușit în India FOTO X / @SoftWarNews

„Forţele Aeriene Indiene regretă profund pierderea a cinci dintre militarii săi în accidentul An-32 de la Jorhat. IAF transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate şi le sunt alături”, a precizat armata, fără a dezvălui identitatea celor cinci victime.

Un incident similar a avut loc în 2019, când un AN-32 care a decolat de pe aceeaşi bază aeriană Jorhat s-a prăbușit în statul Arunachal Pradesh, lângă graniţa cu China, omorându-i pe toţi cei 13 pasageri şi membri ai echipajului.

De asemenea, în noiembrie anul trecut, un avion de vânătoare construit în India s-a prăbușit în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Accidentul s-a produs după ce avionul a efectuat o manevră de rulare la joasă altitudine, prăbușindu-se în flăcări la aproximativ 1,6 kilometri de locul spectacolului.

Forţele Aeriene Indiene operează aproximativ 100 de astfel de aeronave bimotor de fabricaţie rusească, vechi, care îndeplinesc numeroase misiuni de transport.