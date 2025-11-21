search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Momentul în care un avion Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit la un spectacol aerian la Dubai. Pilotul nu a avut nicio șansă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un avion de vânătoare construit în India s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show.

Pilotul nu a reușit să se catapulteze FOTO: X
Pilotul nu a reușit să se catapulteze FOTO: X

Autoritățile din Dubai au declarat că echipele de urgență se aflau la fața locului și că pompierii luptau cu flăcările.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14:10 (10:10 GMT), după ce avionul a efectuat o manevră de rulare la joasă altitudine, prăbușindu-se în flăcări la aproximativ 1,6 kilometri de locul spectacolului.

Mulțimea se adunase pentru a urmări spectacolul aerian la Aeroportul Internațional Al Maktoum din Dubai World Central, în Emiratele Arabe Unite.

Associated Press a raportat că avionul a survolat de mai multe ori locul spectacolului înainte de a părea că pierde controlul și se prăbușește direct spre sol. Pilotul a murit în urma impactului.

„Un avion de vânătoare Tejas din India, care participa la spectacolul aerian de astăzi de la Dubai Airshow, s-a prăbușit, ducând la moartea tragică a pilotului”, a postat biroul de presă al statului din Dubai pe X.

Decesul a fost confirmat de Forțele Aeriene Indiene.

IAF regretă profund pierderea de vieți omenești și este alături de familia îndoliată în acest moment de durere”, se arată în comunicat, adăugându-se că „se constituie o comisie de anchetă pentru a stabili cauza accidentului”.

Aditya Raj Kaul, jurnalist la NDTV din India, a distribuit imagini cu accidentul pe rețelele de socializare, afirmând că nu există informații despre ejectarea pilotului.

Ce este avionul Tejas construit în India?

Avionul Tejas, ușor și cu un singur motor, este construit de compania indiană de stat Hindustan Aeronautics Limited, sau HAL.

Ministerul Apărării din India a comandat 97 de avioane pentru a-și întări forța aeriană epuizată, alcătuită în mare parte din avioane rusești și ex-sovietice, pe fondul extinderii prezenței militare chineze în Asia de Sud și al intensificării relațiilor cu rivalul indian Pakistan.

Accidentul de vineri este al doilea caz cunoscut în care este implicat un avion Tejas. Un alt accident a fost raportat în timpul unui exercițiu în Rajasthan, India, în 2024. Pilotul a reușit să scape în acel caz.

Livrările avionului au fost întârziate din cauza necesității de a importa motoare fabricate de General Electric din SUA.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Decembrie. Meteorologii, un nou anunț despre prima săptămână de iarnă
playtech.ro
image
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski a discutat la telefon cu Macron, Merz și Starmer. Kremlinul îi spune să negocieze „acum”
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!