Video Momentul în care un avion Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit la un spectacol aerian la Dubai. Pilotul nu a avut nicio șansă

Un avion de vânătoare construit în India s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show.

Autoritățile din Dubai au declarat că echipele de urgență se aflau la fața locului și că pompierii luptau cu flăcările.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14:10 (10:10 GMT), după ce avionul a efectuat o manevră de rulare la joasă altitudine, prăbușindu-se în flăcări la aproximativ 1,6 kilometri de locul spectacolului.

Mulțimea se adunase pentru a urmări spectacolul aerian la Aeroportul Internațional Al Maktoum din Dubai World Central, în Emiratele Arabe Unite.

Associated Press a raportat că avionul a survolat de mai multe ori locul spectacolului înainte de a părea că pierde controlul și se prăbușește direct spre sol. Pilotul a murit în urma impactului.

„Un avion de vânătoare Tejas din India, care participa la spectacolul aerian de astăzi de la Dubai Airshow, s-a prăbușit, ducând la moartea tragică a pilotului”, a postat biroul de presă al statului din Dubai pe X.

Decesul a fost confirmat de Forțele Aeriene Indiene.

„IAF regretă profund pierderea de vieți omenești și este alături de familia îndoliată în acest moment de durere”, se arată în comunicat, adăugându-se că „se constituie o comisie de anchetă pentru a stabili cauza accidentului”.

Aditya Raj Kaul, jurnalist la NDTV din India, a distribuit imagini cu accidentul pe rețelele de socializare, afirmând că nu există informații despre ejectarea pilotului.

Ce este avionul Tejas construit în India?

Avionul Tejas, ușor și cu un singur motor, este construit de compania indiană de stat Hindustan Aeronautics Limited, sau HAL.

Ministerul Apărării din India a comandat 97 de avioane pentru a-și întări forța aeriană epuizată, alcătuită în mare parte din avioane rusești și ex-sovietice, pe fondul extinderii prezenței militare chineze în Asia de Sud și al intensificării relațiilor cu rivalul indian Pakistan.

Accidentul de vineri este al doilea caz cunoscut în care este implicat un avion Tejas. Un alt accident a fost raportat în timpul unui exercițiu în Rajasthan, India, în 2024. Pilotul a reușit să scape în acel caz.

Livrările avionului au fost întârziate din cauza necesității de a importa motoare fabricate de General Electric din SUA.