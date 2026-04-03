Avioanele rusești cad ca muștele în Crimeea. Un Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament

Un avion militar rusesc Su-30 s-a prăbușit vineri, 3 aprilie, în peninsula Crimeea, în timpul unui zbor de antrenament, la trei zile după un alt accident aviatic mortal în aceeași regiune.

„Astăzi, în jurul orei 11:00 a.m., ora Moscovei (08:00 GMT), un avion Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Republica Crimeea”, a relatat Ministerul Apărării rus.

Potrivit sursei citate, „aeronava nu transporta arme”.

„Echipajul s-a catapultat și a fost evacuat de o echipă de căutare şi salvare de la sol. Viețile celor doi piloți nu sunt în pericol”, a concluzionat ministerul.

Marți, 31 martie, un avion de transport militar rusesc s-a prăbușit după ce a survolat Peninsula Crimeea anexată, omorând toate cele 29 de persoane aflate la bord, a informat agenția rusă de presă TASS.

Nu au fost găsite semne de impact extern pe epava aeronavei, potrivit aceleiași surse, care a afirmat că principala ipoteză în acest moment este o defecțiune tehnică.