Video Un avion militar cu peste 100 de militari la bord s-a prăbușit în Columbia

Un avion al Forțelor Aeriene Columbiene s-a prăbușit în sudul țării luni, 23 martie, în apropierea graniței cu Peru.

Un oficial militar columbian a declarat pentru AFP că la bordul aeronavei s-ar fi aflat două plutoane, mai exact aproximativ 80 de soldați, scrie BBC.

Presa locală relatează că numărul ar putea fi mai mare, depășind 100.

Avionul, un Hercules folosit pentru transportul trupelor, s-a prăbușit în apropierea orașului Puerto Leguízamo, în provincia Putumayo. Echipele de intervenție au fost trimise în zonă, iar agenția Reuters citează două surse militare care afirmă că 57 de persoane au fost salvate în viață din epavă.

Ministrul Apărării din Columbia, Pedro Sánchez, a declarat că avionul a fost implicat „într-un accident tragic în timpul decolării din Puerto Leguízamo, în timp ce transporta trupe ale forțelor noastre de securitate”.

El a adăugat că numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut, descriind incidentul drept „profund trist pentru țară”.

Imagini distribuite de presa locală arată un nor de fum ridicându-se de la locul accidentului și camioane care transportă soldați spre zonă.

Înregistrări video publicate de presa locală par să arate localnici transportând soldați răniți de la locul accidentului la spitale, pe motociclete.

Președintele Gustavo Petro a scris pe X că „speră să nu existe victime în acest accident îngrozitor care nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Într-o postare amplă, el a acuzat și „probleme birocratice” care ar fi întârziat planurile sale de modernizare a echipamentelor și aeronavelor forțelor armate.

„Nu voi mai permite alte întârzieri, viețile tinerilor noștri sunt în joc”, a scris acesta, fără a preciza ce ar fi putut cauza accidentul.