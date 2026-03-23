Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Un avion militar cu peste 100 de militari la bord s-a prăbușit în Columbia

Un avion al Forțelor Aeriene Columbiene s-a prăbușit în sudul țării luni, 23 martie, în apropierea graniței cu Peru.

FOTO: X @BNODesk
FOTO: X @BNODesk

Un oficial militar columbian a declarat pentru AFP că la bordul aeronavei s-ar fi aflat două plutoane, mai exact aproximativ 80 de soldați, scrie BBC.

Presa locală relatează că numărul ar putea fi mai mare, depășind 100.

Avionul, un Hercules folosit pentru transportul trupelor, s-a prăbușit în apropierea orașului Puerto Leguízamo, în provincia Putumayo. Echipele de intervenție au fost trimise în zonă, iar agenția Reuters citează două surse militare care afirmă că 57 de persoane au fost salvate în viață din epavă.

Ministrul Apărării din Columbia, Pedro Sánchez, a declarat că avionul a fost implicat „într-un accident tragic în timpul decolării din Puerto Leguízamo, în timp ce transporta trupe ale forțelor noastre de securitate”.

El a adăugat că numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut, descriind incidentul drept „profund trist pentru țară”.

Imagini distribuite de presa locală arată un nor de fum ridicându-se de la locul accidentului și camioane care transportă soldați spre zonă.

Înregistrări video publicate de presa locală par să arate localnici transportând soldați răniți de la locul accidentului la spitale, pe motociclete.

Președintele Gustavo Petro a scris pe X că „speră să nu existe victime în acest accident îngrozitor care nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Într-o postare amplă, el a acuzat și „probleme birocratice” care ar fi întârziat planurile sale de modernizare a echipamentelor și aeronavelor forțelor armate.

„Nu voi mai permite alte întârzieri, viețile tinerilor noștri sunt în joc”, a scris acesta, fără a preciza ce ar fi putut cauza accidentul.

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum pot lua bucureştenii ajutorul de 200 de lei pentru carburant. Condiţii pentru a primi banii de la primărie
playtech.ro
image
„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Populația e avertizată să se adăpostească. Mesaj Ro-Alert în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului