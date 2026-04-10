Un avion militar al Forțelor Aeriene Franceze s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament. Care este starea piloților

Un avion de instruire aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze s-a prăbușit vineri dimineață în regiunea Alpes-de-Haute-Provence, în sud-estul Franței, în timpul unui zbor de antrenament la joasă altitudine.

Potrivit Ministerului Forțelor Armate din Franța, accidentul a avut loc în jurul orei 9:30, în apropiere de Montagne de Lure, într-o zonă nelocuită.

La bordul aeronavei de tip Cirrus SR-20 se aflau un instructor și un elev pilot de la baza aeriană din Salon-de-Provence. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit impactului și au fost transportați la spital, potrivit le figaro.

„Echipajul, care era conștient, a fost transportat către cele mai apropiate spitale”, au transmis reprezentanții ministerului.

Aeronava implicată în accident este un model monomotor folosit pentru instruirea inițială a piloților militari. Forțele Aeriene Franceze dețin 25 de astfel de aparate.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Investigația este coordonată de Biroul de Anchetă și Analiză pentru Siguranța Aviației de Stat (BEA-E), în paralel cu o anchetă desfășurată de Jandarmeria Aeriană și Spațială.

Primele informații arată că avionul efectua un zbor de antrenament de rutină în momentul prăbușirii.