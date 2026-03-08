search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Rusia a lovit orașul Harkov cu noua rachetă balistică Izdeliye-30. Cel puțin 11 morți după atacul asupra unui bloc de apartamente

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii ucraineni au anunțat că Rusia a folosit racheta „Izdeliye-30”, într-un atac asupra orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, în urma căruia au fost uciși mai civili, relatează presa ucraineană.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Atacul a avut loc în noaptea de 7 martie, când o rachetă a lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din districtul Kivski din Harkov, provocând prăbușirea completă a unei scări a clădirii, de la primul până la al cincilea etaj. Mai mulți locatari au rămas blocați sub dărâmături, iar echipele de salvare au intervenit de urgență.

Autoritățile locale au raportat că 11 persoane au murit, inclusiv doi copii, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Primarul orașului Harkov, Ihor Terehov, a declarat că printre victime se numără o profesoară și fiul ei de nouă ani, precum și o fată de 13 ani și mama acesteia. Printre răniți se află doi băieți de șase și unsprezece ani și o fată de 17 ani, potrivit guvernatorului regiunii Harkov, Oleg Siniehubov.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Val de atacuri cu rachete și drone în întreaga Ucraină

Atacul asupra Harkovului a făcut parte dintr-un val mai larg de atacuri rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei. Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat 480 de drone, inclusiv vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed, precum și 29 de rachete.

Printre acestea s-au numărat rachete balistice Iskander-M și rachete hipersonice Zircon, multe dintre ele vizând infrastructura energetică a țării.

Apărarea antiaeriană ucraineană ar fi doborât 453 de drone și 19 rachete, potrivit declarației Forțelor Aeriene.

Rusia a lansat, de asemenea, rachete balistice asupra Kievului, lovind o instalație de infrastructură critică, a declarat primarul Vitali Kliciko. În urma atacului, 1.905 locuințe au rămas fără încălzire, iar trei persoane au fost rănite. Fragmente de rachetă au fost descoperite în trei districte ale orașului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacurile și a cerut sprijin internațional suplimentar.

„Trebuie să existe un răspuns din partea partenerilor la aceste atacuri barbare împotriva vieții”, a declarat Zelenski. „Rusia nu a abandonat eforturile de a distruge infrastructura rezidențială și critică a Ucrainei, iar sprijinul trebuie să continue.”

Procurorii investighează o crimă de război

Parchetul Regional Harkov a transmis că dovezile preliminare indică faptul că în atacul asupra blocului de apartamente ar fi fost utilizată racheta Izdeliye-30, o armă dezvăluită relativ recent.

Autoritățile au precizat că specialiștii continuă analiza fragmentelor recuperate de la locul bombardamentului.

Ce este racheta Izdeliye-30

Potrivit agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Izdeliye-30 este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, recent identificată ca parte a arsenalului de rachete al Rusiei.

Analiza tehnică publicată pe platforma War&Sanctions indică faptul că racheta are o anvergură a aripilor de aproximativ trei metri, un focos de aproximativ 800 de kilograme și o rază de acțiune de cel puțin 1.500 de kilometri.

Potrivit serviciilor ucrainene de informații, prima utilizare confirmată împotriva Ucrainei a fost înregistrată la sfârșitul anului trecut.

Potrivit anchetatorilor, că racheta a fost dezvoltată de biroul de proiectare Zvezda, parte a Tactical Missiles Corporation, și prezintă caracteristici tehnice similare altor rachete de croazieră rusești, precum Kh-35U și Kh-101.

Componente străine în armamentul rusesc

Serviciile de informații ucrainene au mai declarat că sistemul de navigație prin satelit al rachetei conține componente fabricate de companii din mai multe țări, inclusiv China, Statele Unite, Elveția și Olanda.

Kievul publică astfel de informații pentru a scoate la iveală lanțurile internaționale de aprovizionare implicate în producția de arme rusești și a determina partenerii occidentali să înăsprească controalele asupra exporturilor și sancțiunile.

Platforma War&Sanctions, administrată de serviciile de informații ucrainene, documentează mii de componente străine găsite în rachete, drone și alte sisteme militare rusești, precum și sute de companii implicate în producerea acestora.

Oficialii spun că dezvăluirea acestor rețele are scopul de a ajuta partenerii internaționali să astupe lacunele din regimul de sancțiuni și să limiteze fluxul de tehnologii cu dublă utilizare folosite în rachete, drone și alte sisteme militare rusești.

