Turcia anunță doborârea unei drone „scăpate de sub control”. Avioanele sub comanda NATO implicate în misiune

Autoritățile de la Ankara au anunțat că au doborât o dronă deasupra Mării Negre, în timp ce se apropia de spațiul aerian al Turciei.

Turcia a anunțat luni, 15 decembrie, că a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian pe deasupra Mării Negre. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Ankara, într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit autorităților turce, intervenția a fost decisă pentru a preveni orice risc la adresa securității naționale.

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării, care nu a oferit detalii privind proveniența exactă a aparatului de zbor.

Potrivit autorităților e la Ankara, „o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină” deasupra Mării Negre, iar verificările ulterioare au arătat că aceasta „corespundea unei drone scăpate de sub control”.

În urma evaluării situației și pentru a preveni orice risc, forțele aeriene turce au fost puse în alertă.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a mai transmis Ministerul Apărării din Turcia.

Incidentul are loc într-un context regional tensionat, marcat de intensificarea atacurilor în zona Mării Negre.

Vă reamintim că sâmbătă, 13 decembrie, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat împotriva riscului ca Marea Neagră să devină o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina, după mai multe lovituri recente asupra unor nave comerciale și militare.