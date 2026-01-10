Să vezi și să nu crezi! În plin proces de divorț, Ilie Năstase s-a răzgândit și s-a împăcat cu soția. „Totul a trecut, suntem bine!”

Ilie Năstase pare să fi făcut pace cu soția sa, Ioana, în ciuda faptului că procedurile de divorț erau în desfășurare.

Fostul număr unu mondial a sugerat că au ales să petreacă sărbătorile împreună, ajungând inclusiv în vizită la mama Ioanei, un gest care indică o posibilă împăcare.

Relația dintre Ilie Năstase și Ioana a fost una presărată cu tensiuni, episoade controversate și reveniri surprinzătoare, de-a lungul timpului. Fostul mare tenismen se află la a cincea căsătorie, după mariajurile anterioare cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu și Brigitte Sfăt.

„Eu, de Crăciun, am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale. Lăsați, e deja noul an, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana.

Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo (n.r.: la procesul de divorț), eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși!”, a declarat Ilie Năstase, conform spynews.ro.

Ilie Năstase rămâne o figură istorică a tenisului mondial, fiind primul jucător care a ocupat locul 1 ATP odată cu lansarea clasamentului oficial. Supranumit „Nasty”, românul a câștigat două trofee de Grand Slam, US Open în 1972 și Roland Garros în 1973, și a mai disputat alte trei finale majore, două la Wimbledon și una la Paris.

De asemenea, alături de Ion Țiriac, a dus România de trei ori până în finala Cupei Davis, însă de fiecare dată titlul a revenit Statelor Unite.