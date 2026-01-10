Zelenski avertizează Europa după atacul cu Oreșnik: „O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta”

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri, 10 ianuarie, după atacul Rusiei cu rachete Oreșnik, că acestea „reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”.

„Oreşnik a fost folosită din nou, de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”, a avertizat Zelenski, potrivit News.ro.

El spune că toată lumea trebuie să privească acest lucru în acelaşi mod şi cu aceeaşi seriozitate.

„Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni.

Ceea ce este necesar este un sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat. Există un asemenea sistem în prezent?”, s-a întrebat Zelenski, precizând că aceasta este o întrebare deschisă, pentru că în întreaga Europă persistă aceeaşi îndoială, dacă capitala lor este apărată în cazul în care „lui Putin i-ar veni vreo idee”.

În noaptea de 8-9 ianuarie, Rusia a lansat un atac cu rachete Oreșnik asupra Liovului, provocând daune asupra unei infrastructuri critice din oraș și pene de curent extinse în capitala Kiev.

Atacul a fost confirmat atât de Zelenski, cât și de Ministerul Apărării din Rusia. Racheta cu capacitate nucleară a fost lansată fără focos, iar ținta ei a fost un depozit subteran de gaz.

„Clădirea ambasadei Qatarului a fost avariată de o dronă rusă” la fel ca alte 20 de imobile rezidenţiale din capitală, a precizat Zelenski.

Printre cei ucişi se află angajatul unei ambulanţe, ucis într-un dublu atac asupra unei clădiri rezidenţiale din cartierul Darniţki (sud-estul oraşului), a transmis ministrul de interne, Igor Klimenko.

„Rusia a lovit deliberat infrastructuri civile şi critice. Obiectivul inamicului este să lase milioane de persoane fără electricitate, fără agent termic şi apă în plină iarnă geroasă”.

Potrivit acestuia, capitala Kiev a fost cea mai afectată, în total fiind lovite aici 40 de obiective lovite, în condiții unor temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.