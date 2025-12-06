Ramzan Kadîrov anunță represalii după ce o dronă a lovit un zgârie-nori din capitala Ceceniei: „Fasciștii ucraineni vor simți un răspuns dur”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov ameninţă cu o ripostă rapidă și „dură” împotriva Ucrainei, după ce o dronă a lovit un zgârie-nori din centrul capitalei Groznîi, aproape de reședința sa.

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, un puternic susţinător al lui Vladimir Putin, a trecut la ameninţări dure imediat după ce o dronă ucraineană a lovit un zgârie-nori emblematic din Groznîi, capitala regiunii Cecenia, situată în sudul Rusiei.

Incidentul, care a avut loc în cursul dimineţii de vineri, 5 decembrie, a provocat pagube importante la una dintre cele mai impunătoare clădiri din capitala Ceceniei, care adăposteşte mai multe birouri, dar, conform declarațiilor lui Kadîrov, nu a cauzat victime.

Într-o postare publicată pe Telegram, Ramzan Kadîrov a calificat atacul drept „lipsit de sens din punct de vedere tactic” și a amenințat cu o ripostă iminentă. El a transmis că riposta sa va fi punctuală, dar va viza doar ținte strategice și militare, insistând asupra faptului că atacurile asupra civililor sau asupra clădirilor pașnice nu fac parte din politica sa.

„Începând de mâine și în cursul săptămânii, fasciștii ucraineni vor simți un răspuns dur. Doar că, spre deosebire de ei, noi nu vom comite atacuri lașe asupra unor ținte pașnice”, a scris el pe reţelele de socializare.

Vineri de dimineaţă, o dronă ucraineană a lovit turnul de birouri situat în ansamblul Groznîi City, un complex de clădiri înalte, simbol al reconstrucției postbelice a regiunii. Explozia a afectat în special etajul 28 și fațada clădirii pe mai multe niveluri, provocând daune semnificative.

Conform canalului ucrainean de monitorizare „Exilenova+”, drona ar fi fost inițial direcționată către sediul FSB din Cecenia, situat în apropiere, dar a fost probabil deviată de sisteme de bruiaj rusești.

Ansamblul Groznîi City a fost ridicat ca parte a eforturilor de reconstrucție după războaiele din Cecenia și reprezintă atât puterea politică, cât și modernizarea urbană a capitalei regionale, găzduind mai multe instituții regionale importante, printre care Consiliul de Securitate al Ceceniei, Ministerul Turismului, Camera de Audit, comisia electorală regională, filiala locală a Ministerului Justiției și biroul de recepție al partidului Rusia Unită.

În plus, turnul se află la aproximativ 830 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov.