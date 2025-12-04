search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Ucraina neagă intrarea dronelor sale în apele teritoriale românești

0
0
Publicat:

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat miercuri că toate dronele sale maritime „Sea Baby” se află în siguranță și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, după ce Ministerul Apărării Naționale anunțase distrugerea unei astfel de drone în Marea Neagră.

O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari români FOTO: Arhivă
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari români FOTO: Arhivă

Într-un comunicat de presă, SBU a precizat: „Niciunul dintre sistemele de drone «Sea Baby» ale SBU nu a intrat în apele teritoriale românești. Ucraina aderă cu strictețe la dreptul internațional, nu încalcă frontierele internaționale și își tratează partenerii cu respect”, citat de Reuters, conform Agerpres.

Reacția ucraineană vine după ce Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri că o dronă maritimă aflată la aproximativ 36 de mile est de Constanța, care punea în pericol navigația, a fost neutralizată de scafandrii militari ai Forțelor Navale Române.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, se arată în comunicatul MApN.

În ultimii aproape patru ani, Forțele Navale Române au neutralizat aproximativ 150 de mine marine în Marea Neagră, dintre care șapte au fost distruse de militari români, subliniază MApN.

Reuters menționează că un purtător de cuvânt al MApN a refuzat să precizeze țara de proveniență a dronei, dar a confirmat că este vorba de un dispozitiv de tip „Sea Baby”.

Îngrijorările legate de siguranța transportului maritim în Marea Neagră, după atacuri asupra unor petroliere cu legături rusești, unele revendicate de Ucraina, au dus la creșterea primelor de asigurare pentru navigație, într-o zonă crucială pentru transportul cerealelor, petrolului și produselor petroliere.

De altfel, ministrul de externe turc, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, după ce Ankara și-a exprimat preocuparea cu privire la atacuri. România, Bulgaria și Turcia colaborează într-un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite care plutesc în Marea Neagră de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022.

