search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump, rezervat în privința includerii lui Tony Blair în consiliul pentru pace în Gaza

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că nu este sigur dacă fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi o alegere acceptată de toți actorii implicați în noul "Consiliu pentru Pace", propus pentru a supraveghea guvernarea în Gaza, în contextul criticilor continue privind rolul lui Blair în războiul din Irak, scrie Jerusalem Post.

Fostul premier britanic Tony Blair/FOTO:Arhiva
Fostul premier britanic Tony Blair/FOTO:Arhiva

„Întotdeauna l-am apreciat pe Tony, dar vreau să mă asigur că este o alegere acceptabilă pentru toți,” a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One, fără a preciza ce lideri ar putea fi consultați în privința acestei nominalizări.

Un plan de pace pentru Gaza, prezentat de Casa Albă luna trecută, îl menționează pe Tony Blair ca posibil membru al Consiliului pentru Pace – o structură menită să gestioneze tranziția post-conflict în regiune.

Trump a adăugat că acest consiliu va deveni funcțional într-un termen scurt, dar a admis că nu știe dacă Blair ar fi „popular în rândul tuturor celor implicați”.

Reacții negative în lumea arabă și în Marea Britanie

Posibilitatea includerii lui Blair în acest consiliu a stârnit reacții critice din partea mai multor politicieni și analiști palestinieni, dar și din interiorul Partidului Laburist din Marea Britanie, unde figura fostului prim-ministru rămâne controversată, în special din cauza deciziei sale de a susține invazia Irakului în 2003.

După acea intervenție condusă de SUA, afirmațiile potrivit cărora regimul de la Bagdad deținea arme de distrugere în masă s-au dovedit a fi nefondate – afectând grav credibilitatea guvernelor implicate.

Vizită oficială în Israel și summit pentru pace

Declarațiile lui Trump vin în contextul unei vizite oficiale în Israel, unde urmează să se adreseze Knessetului luni. De asemenea, președintele american este așteptat la un summit internațional organizat în Egipt, ce are ca scop încheierea formală a războiului din Gaza. Conflictul a fost declanșat pe 7 octombrie 2023, în urma atacurilor comise de gruparea Hamas.

În Israel, atenția se concentrează în prezent pe eliberarea ultimilor 20 de ostatici încă în viață, ținuți captivi de Hamas, în timp ce acordul de încetare a focului se află în a patra zi de implementare.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
digi24.ro
image
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
playtech.ro
image
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Victima a încercat apoi să salveze șarpele
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Se caută muncitori! Se oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț
clickpentrufemei.ro
Calendar 12 octombrie: 1960 Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez jpeg
Calendar 12 octombrie: 1960 - Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică