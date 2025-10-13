Trump, rezervat în privința includerii lui Tony Blair în consiliul pentru pace în Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că nu este sigur dacă fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi o alegere acceptată de toți actorii implicați în noul "Consiliu pentru Pace", propus pentru a supraveghea guvernarea în Gaza, în contextul criticilor continue privind rolul lui Blair în războiul din Irak, scrie Jerusalem Post.

„Întotdeauna l-am apreciat pe Tony, dar vreau să mă asigur că este o alegere acceptabilă pentru toți,” a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One, fără a preciza ce lideri ar putea fi consultați în privința acestei nominalizări.

Un plan de pace pentru Gaza, prezentat de Casa Albă luna trecută, îl menționează pe Tony Blair ca posibil membru al Consiliului pentru Pace – o structură menită să gestioneze tranziția post-conflict în regiune.

Trump a adăugat că acest consiliu va deveni funcțional într-un termen scurt, dar a admis că nu știe dacă Blair ar fi „popular în rândul tuturor celor implicați”.

Reacții negative în lumea arabă și în Marea Britanie

Posibilitatea includerii lui Blair în acest consiliu a stârnit reacții critice din partea mai multor politicieni și analiști palestinieni, dar și din interiorul Partidului Laburist din Marea Britanie, unde figura fostului prim-ministru rămâne controversată, în special din cauza deciziei sale de a susține invazia Irakului în 2003.

După acea intervenție condusă de SUA, afirmațiile potrivit cărora regimul de la Bagdad deținea arme de distrugere în masă s-au dovedit a fi nefondate – afectând grav credibilitatea guvernelor implicate.

Vizită oficială în Israel și summit pentru pace

Declarațiile lui Trump vin în contextul unei vizite oficiale în Israel, unde urmează să se adreseze Knessetului luni. De asemenea, președintele american este așteptat la un summit internațional organizat în Egipt, ce are ca scop încheierea formală a războiului din Gaza. Conflictul a fost declanșat pe 7 octombrie 2023, în urma atacurilor comise de gruparea Hamas.

În Israel, atenția se concentrează în prezent pe eliberarea ultimilor 20 de ostatici încă în viață, ținuți captivi de Hamas, în timp ce acordul de încetare a focului se află în a patra zi de implementare.