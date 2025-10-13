search
Luni, 13 Octombrie 2025
Armata israeliană crede că nu toți ostaticii morți aflați în Gaza vor fi returnați luni. Trump vizitează Ierusalimul pentru a se întâlni cu familiile prizonierilor

Război în Israel
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata israeliană se așteaptă ca nu toate rămășitele ostaticilor care se află încă în Fâșia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un înalt responsabil militar. Președintele SUA va vizita Ierusalimul luni pentru a ține un discurs în Knesset și pentru a se întâlni cu familiile ostaticilor.

Acordul de încetare a focului a fost negociat cu sprijinul Washingtonului. FOTO EPA
Acordul de încetare a focului a fost negociat cu sprijinul Washingtonului. FOTO EPA

Din păcate, este ceva ce anticipăm, că nu toţi ostaticii morți vor fi returnaţi mâine”, a declarat jurnaliştilor acest responsabil, sub protecţia anonimatului, potrivit AFP, citată de Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmase anterior că „un organism internaţional, convenit în cadrul acordului de încetare a focului, va ajuta la localizarea ostaticilor (morţi) dacă aceştia nu sunt găsiţi şi eliberaţi" luni.

„Schimbul de prizonieri este aşteptat să înceapă luni dimineaţă”

Amintim că un oficial de rang înalt al mișcării Hamas a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Fâşia Gaza va începe luni dimineață, în conformitate cu acordul de încetare a focului semnat recent între Hamas şi Israel.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri este aşteptat să înceapă luni dimineaţă, aşa cum s-a convenit, şi nu există noi evoluţii în această privinţă”, a declarat Osama Hamdan, unul dintre liderii Hamas, pentru AFP, citat de Agerpres.

Cei 48 de ostatici — majoritatea cetăţeni israelieni — urmează să fie eliberaţi în cadrul primei etape a acordului, mediat de Statele Unite. În schimb, Israelul va elibera aproximativ 2.000 de deţinuţi palestinieni din închisorile sale.

Încetarea focului a fost negociată cu sprijinul Washingtonului.

Anunțul vine într-un moment critic, la mai bine de șase luni după eșecul precedentului armistițiu. De atunci, conflictul a continuat cu o intensitate devastatoare: peste 68.000 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit datelor autorităților sanitare locale.

„Au trecut secole [de lupte]”

Președintele SUA va vizita Ierusalimul luni pentru a ține un discurs în Knesset și pentru a se întâlni cu familiile ostaticilor, potrivit The Telegraph.

În timp ce călătorea în Israel înainte de eliberarea așteptată a ostaticilor deținuți de Hamas, Donald Trump a declarat că războiul din Gaza s-a încheiat.

Liderul american a spus că oamenii sunt „obosiți" de conflict și că el crede că o încetare a focului va avea loc după schimbul de ostatici și prizonieri luni dimineață.

Președintele a adăugat că reconstrucția Fâșiei Gaza va începe "imediat" și că va începe cu îndepărtarea structurilor de pe "locul demolării".

„Au trecut secole [de lupte]... nu doar recent. Cred că oamenii s-au săturat de asta. Da, încetarea focului va rezista", a spus Trump la bordul Air Force One duminică seara.

El le-a spus reporterilor: „Războiul s-a încheiat. Războiul s-a terminat, înțelegeți asta?"

Președintele a mai spus că a primit apeluri de la liderii mondiali pentru că „toată lumea vrea să facă parte" din organismul de supraveghere planificat, Consiliul Păcii.

Donald Trump a spus că a vorbit cu Tony Blair despre posibila sa implicare, dar a vrut să afle dacă ar fi o alegere „populară".

„Îmi place de Tony, mi-a plăcut întotdeauna Tony, dar vreau să aflu că este o alegere acceptabilă pentru toată lumea", a spus el.

Întrebat dacă ar dori să viziteze el însuși Gaza, Trump a spus: „Aș vrea să pun picioarele (n.r. în Gaza )cel puțin. Dar cred că va fi un mare miracol în următoarele decenii, și știți, dacă mergeți prea repede, nu va fi bine... trebuie să mergi cu viteza potrivită."

Guvernul israelian a rămas optimist că toți cei 20 de supraviețuitori și cadavrele altor 28 de ostatici care au murit în Gaza vor fi returnați luni dimineață.

Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că „mâine copiii noștri se vor întoarce la granițele noastre".

„Aceasta este o seară emoționantă, o seară de lacrimi. Mâine este începutul unei noi căi – o cale a reconstrucției, o cale a vindecării și, sper, o cale a inimilor unite", a spus Netanyahu.

Există „încă provocări majore de securitate” în față, iar „campania militară israeliană nu s-a încheiat", a avertizat el.

„Unii dintre dușmanii noștri încearcă să-și revină pentru a ne ataca din nou", a spus Netanyahu.

Israelul și Hamas au rămas blocați în negocieri de unsprezece ore privind eliberarea prizonierilor palestinieni, potrivit The Telegraph.

Disputele s-au concentrat pe cererile de eliberare a comandanților Hamas și a lui Marwan Barghouti, proeminentul deținut palestinian, ca parte a unui acord de pace negociat de SUA pentru a returna ostaticii în Israel și a pune capăt războiului din Gaza.

O nouă rundă de discuții a avut loc duminică dimineață pe această temă și nu se știe dacă presiunea Hamas ar putea întârzia eliberarea ostaticilor, potrivit sursei citate.

Hamas vrea eliberarea a șapte lideri palestinieni de rang înalt, inclusiv Barghouti și comandanți Hamas condamnați pentru uciderea a zeci de civili israelieni în timpul celei de-a doua Intifade, au declarat surse apropiate negocierilor.

Israelul a exclus săptămâna aceasta eliberarea lui Barghouti, cel mai proeminent deținut palestinian al său. El a fost închis timp de 23 de ani pentru rolul său în atacurile teroriste din 2001 și 2002.

Amintim că Donald Trump a promis „eliberarea tuturor ostaticilor în curând” și „o retragere israeliană spre o linie agreată”, pași care ar deschide calea către „o pace puternică, durabilă și eternă”. În spatele acestor afirmații grandioase se află însă un proces de negociere fragil, încă în desfășurare, care riscă să se prăbușească în orice moment.    

