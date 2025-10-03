Trump autorizează lovituri țintite, dar Ucraina nu poate obține avantaj dacă Rusia e „ca un sanctuar”

Trump a permis furnizarea de informații ucrainenilor pentru a lovi mai precis infrastructura energetică a Rusiei, însă ezită în privința furnizării rachetelor ghidate Tomahawk și nu impune sancțiuni dure Moscovei.

Administrația Trump a decis să ofere Ucrainei sprijin de informații pentru lovituri de rază lungă asupra unor ținte din Rusia, o schimbare care ar putea crește precizia și eficiența atacurilor ucrainenilor, în special împotriva infrastructurii energetice ruse.

Institutul Hudson a raportat recent că Rusia a început să își protejeze instalațiile energetice cu structuri metalice și chiar a interzis exportul de benzină până la sfârșitul lui 2025 pentru a-și conserva resursele, în urma atacurilor repetate cu drone ale ucrainenilor asupra rafinăriilor rusești, scrie Wall Street Journal.

Totuși, o eventuală livrare de rachete Tomahawk (cu o rază de peste 2.000 de km) încă se lasă așteptată, iar administrația americană a respins cel puțin o dată și utilizarea rachetelor ATACMS împotriva unor ținte din Rusia. Potrivit Wall Street Journal, aceasta arată existența unei dezbateri intense la Washington privind modul în care Statele Unite ar trebui să gestioneze refuzul președintelui Vladimir Putin de a negocia.

Publicația americană notează că, deși decizia Casei Albe marchează un pas înainte, politica lui Donald Trump rămâne ambiguă. WSJ subliniază că Ucraina nu poate obține avantaj pe front dacă Trump vede Rusia “ca pe un sanctuar”, iar Washingtonul ar trebui să permită ucrainenilor să lovească inclusiv capitala rusă.

Jurnaliștii americani au aflat recent că Trump a refuzat cel puțin o dată autorizarea utilizării de către Ucraina a rachetelor ATACMS, cu o rază de 300 de km. Deși acestea au fost deja livrate Ucrainei, în perioada Administrației Biden, fiecare lansare are nevoie de aprobarea prealabilă a administrației americane. De la venirea lui Trump la Casa Albă, livrările de ATACMS au fost oprite.

Jurnaliștii subliniază că administrația de la Washington încă ezită să adopte măsuri mai dure, precum sancțiuni suplimentare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc, confiscarea activelor înghețate sau furnizarea de arme mai avansate, precum rachetele Tomahawk. Donald Trump a criticat în trecut Administrația Biden, pe care a acuzat-o că a împiedicat Ucraina să riposteze cu atacuri asupra teritoriilor ruse.

Chiar în august, Donald Trump declara: “Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatorului”, argumentând că pentru a câștiga un război este nevoie de capacitatea de a lovi “țara invadatorului”. Acesta a adăugat: “Este ca o echipă mare de sport care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu există nicio șansă de a câștiga!”.

În timp ce Pentagonul se teme că o astfel de strategie ar putea fi percepută ca escaladare, editorialul WSJ concluzionează că sprijinul american pentru atacurile de rază lungă reprezintă totuși o îmbunătățire semnificativă a poziției Ucrainei.