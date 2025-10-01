Trump pregătește „biciul” pentru Putin, avertizează președintele Finlandei. „Răbdarea s-a terminat”

Deși mulți lideri europeni privesc cu scepticism retorica lui Donald Trump în privința Rusiei, președintele Finlandei, Alexander Stubb, crede că liderul american se pregătește să aplice o presiune mult mai dură asupra Kremlinului.

Într-un dialog deschis cu jurnaliștii Politico și alte publicații internaționale, desfășurat la Helsinki, Alexander Stubb a transmis un mesaj clar: Trump a trecut de la etapa „prăjiturilor diplomatice” la cea a „biciului” în relația cu Vladimir Putin.

„A înțeles că rușii răspund rareori la gesturi prietenoase. Acum e vorba de bici – și întrebarea e cât de mare va fi”, a comentat liderul finlandez, punctând o schimbare de paradigmă în politica externă americană.

Declarațiile lui Stubb vin în contextul în care multe capitale europene tratează cu prudență (dacă nu chiar cu suspiciune) eventualele intenții reale ale președintelui american. Însă liderul de la Helsinki susține că a reușit să construiască o relație de încredere cu Trump – unul dintre puținii lideri UE care au o legătură personală cu acesta, bazată inclusiv pe o pasiune comună: golful.

Trump și „setul de crose” pentru Kremlin

Întrebat ce anume ar putea reprezenta „biciul” american, Stubb a răspuns cu o glumă cu subînțeles: „Ar putea fi o crosă... Președintele are 14 în geantă”. O metaforă pentru arsenalul de opțiuni aflate pe masa administrației americane – de la sancțiuni secundare și tarife comerciale până la livrări de armament de înaltă precizie, capabil să lovească în adâncul teritoriului rus.

„Trump lucrează zilnic – dacă nu non-stop – pentru a încheia acest război. Poate părea neconvențional, dar are un stil care dă rezultate”, a insistat Stubb.

Declarațiile oficialului finlandez contrastează puternic cu tonul dominant din multe capitale occidentale, unde se pune la îndoială angajamentul real al lui Trump față de apărarea Ucrainei și solidaritatea transatlantică.

Un avertisment pentru Putin

Stubb a precizat că o reacție dură din partea Washingtonului este inevitabilă dacă liderul de la Kremlin va continua atacurile asupra civililor din Ucraina.

„Sunt un optimist realist. Faptele de pe teren ne arată că ne mișcăm în direcția corectă. Uneori, optimismul e pur și simplu o formă de intuiție”, a spus președintele Finlandei, făcând trimitere la propriile interacțiuni cu liderul american în ultimele luni.

UE, între vize și veto-uri

Cât privește Europa, Stubb și-a exprimat susținerea fermă pentru accelerarea procesului de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. El a pledat pentru găsirea unor soluții juridice creative care să depășească opoziția deschisă a premierului ungar Viktor Orban, un obstacol devenit deja cronic în procesul decizional european.

„Salut orice mecanism care oferă mai multă flexibilitate și reduce posibilitatea de blocaj. Niciodată nu a fost mai necesar ca acum, în cazul Ucrainei. Iar Comisia și Consiliul au juristi suficient de creativi pentru a găsi soluții. Aderarea Ucrainei este o chestiune strategică. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.”