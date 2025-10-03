search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Exclusiv S-a schimbat soarta războiului din Ucraina? Expert: „Trump a trecut de partea Ucrainei, fără să intre în război alături de Ucraina”

Război în Ucraina
Publicat:

Armata ucraineană va primi, în premieră, informații de la serviciile secrete americane pentru a lansa rachete împotriva structurilor energetice rusești. Această evoluția marchează renunțarea lui Trump la postura de mediator, spune expertul Hari Bucur Marcu.

Ucraina va putea lovi cu precizie obiectivele energetice rusești. FOTO: Shutterstock
După anunțul lui Trump în care susținea că este posibilă revenirea Ucrainei la granițele existente înainte de invazia Rusiei, ucrainenii mai primesc o veste bună de la Washington.

SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, încurajând aliații NATO să ofere un sprijin similar.

Această decizie reprezintă prima schimbare de politică cunoscută pe care preşedintele Donald Trump a aprobat-o de când şi-a înăsprit retorica faţă de Rusia în ultimele săptămâni, într-o încercare de a pune capăt războiului de peste trei ani dus de Moscova în Ucraina, potrivit Wall Street Journal.

Washingtonul face de mult timp schimb de informații cu Kievul, dar ar fi pentru prima oară când SUA ar oferi asistenţă Ucrainei în atacurile cu rază lungă de acţiune asupra teritoriului rus, vizând obiective energetice, au declarat interlocutorii Wall Street Journal. Astfel, armata ucraineană va lovi mai ușor obiective ale infrastructurii energetice ruse, cum ar fi rafinării, conducte şi centrale electrice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri şi petrol.

Trump a presat ţările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc în schimbul acceptului său de a impune sancţiuni severe împotriva Moscovei, în încercarea de a opri finanțarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Veniturile din energie rămân cea mai importantă sursă de lichidități a Kremlinului pentru finanțarea efortului de război, făcând din exporturile de petrol şi gaze o ținta centrală a sancțiunilor occidentale.

Recent, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că țara analizează cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru efortul său de a respinge invadatorii ruși. „Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene care apoi să le trimite în Ucraina.

Trump a înțeles la summitul de la Alaska că nu reușește să negocieze cu Putin. FOTO: Captura video
Hari Bucur Marcu: „Trump a abandonat acea poziție de mediator”

Expertul în securitate Hari Bucur Marcu a susținut că între SUA și Ucraina există o convenție privind furnizarea de informații care a fost întreruptă „exact două zile când președintele Trump a vrut să le arate ucrainenilor că fără ajutorul SUA le va fi foarte greu. Atunci le-au întrerupt acest tip de informații, cu excepția clor de avertizare, în care erau informați despre atacurile rusești. Altfel, de trei ani jumătate încoace americanii au furnizat informații Ucrainei”.

Ceea ce se va întâmpla în premieră, a subliniat expertul în securitate, este faptul că armata ucraineană va primi informații din satelit cu privire la infrastructura energetică:

„Vorbim despre coordonate GPS din acestea pe care le obții prin sateliți și categoric că americanii sunt cei mai buni la a obține din cosmos informații. În plus, este vorba de informații despre cum arată locul care urmează a fi lovit, câte persoane sunt acolo, în ce fază se află activitatea, dacă cumva s-au adăpostit. Poți să fii urmărit din satelit cu foarte mare ușurință, fără să mai trebuiască să meargă cineva acolo să se uite peste gard”.

În ceea ce privește interpretarea acestei decizii, Hari Bucur Marcu a susținut: „Este în consens cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, adică în afară de faptul că Statele Unite nu intră în război alături de Ucraina, este evident că Trump a abandonat acea poziție de mediator, în care nu-l acuza pe Putin și era oarecum imparțial. Deci asta a fost poziția pe care a avut-o cât timp credea că sunt șanse să-l convingă pe Putin să oprească războiul.”

Hari Bucur Marcu crede că Trump a renunțat să fie mediator. FOTO: Adevărul
„Trump a trecut de partea Ucrainei”

Situația însă s-a schimbat în favoarea Ucrainei: „După întâlnirea din Alaska cu Putin, Trump a anunțat că este convins, mai ales după ultima întâlnire pe care a vrut-o cu Zelenski, că nu mai este cazul să mai fie imparțial și ca urmare a trecut de partea Ucrainei, fără să intre în război alături de Ucraina.”

Bucur Marcu aduce aminte de acel mesaj postat de Trump pe rețelele sociale: „A spus foarte clar, public, că are de gând să ajute Ucraina să învingă Rusia. Nu numai să nu poată Rusia să cucerească Ucraina sau să învingă Ucraina, ca până acum. Ci Ucraina să învingă Rusia. Ori pentru ca să învingă Rusia, nu este suficientă numai lupta pe teritoriul ucrainean. Este obligatoriu să fie lovite obiective de pe teritoriul rus, asta am spus de la început. De fapt toată lumea care știe carte spune același lucru.”

„Putin și Rusia au probleme economice MARI, și acum este momentul ca Ucraina să acționeze. Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în mod special, cu sprijinul NATO, revenirea Ucrainei la granițele avute când a început acest război este cu siguranță o opțiune”, a susținut, zilele trecute, Trump pe Truth Social.

„Vom continua să furnizăm arme aliaților, pentru ca NATO să facă cu ele ceea ce dorește”, a mai precizat președintele SUA.

În acest context, expertul concluzionează că Ucraina trebuie să lovească obiectivele militare prin care Rusia poate să-și împrospăteze forțele acolo, obiective militare de producție a puterii militare rusești și obiective duale, militare și civile, cum sunt rafinările și alte surse de finanțare a războiului.

