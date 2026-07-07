Trump a ajuns la summitul NATO cu cea mai luxoasă aeronavă din lume”, primită de la Qatar

Președintele american Donald Trump a sosit marți la Ankara pentru summitul NATO, efectuând prima vizită externă la bordul noului Air Force One, aeronava Boeing 747-8 oferită Statelor Unite de Qatar.

La sosirea pe aeroportul din capitala Turciei, Trump a fost întâmpinat de președintele Recep Tayyip Erdoğan, urmând ca cei doi lideri să poarte discuții bilaterale înaintea reuniunii Alianței Nord-Atlantice.

La bordul aeronavei s-au aflat și secretarul de Stat Marco Rubio, precum și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Prima vizită externă cu noua aeronavă

Deplasarea la Ankara marchează prima vizită internațională a lui Trump cu noul Air Force One. Aeronava a fost folosită pentru prima dată săptămâna trecută într-un zbor intern, între baza Andrews din Maryland și statul Dakota de Nord.

Trump a prezentat oficial noul avion vineri, descriindu-l drept „o Casă Albă zburătoare” și susținând că este o soluție temporară până la livrarea noilor aeronave prezidențiale comandate de Boeing, întârziate până în 2028, scrie publicația Protothema.

Trump a descris noul Boeing 747 drept „cea mai luxoasă aeronavă din lume”, afirmând că aceasta dispune de sisteme de comunicații fără egal și echipamente de apărare avansate.

Cum arată noul Air Force One

Noul Air Force One este un Boeing 747-8 evaluat la aproximativ 400 de milioane de dolari, care a aparținut anterior familiei regale din Qatar și a fost adaptat pentru transportul președintelui SUA.

Interiorul aeronavei păstrează numeroase elemente de lux, printre care scaune rabatabile cu funcție de masaj, săli de conferință, un birou spațios, ecrane individuale pentru divertisment și finisaje din lemn, piele și accente aurii.

Trump a ales și noua schemă de culori a aeronavei, diferită de cea folosită de zeci de ani de avioanele prezidențiale americane, declarând că aceasta este „pe gustul meu”.

Cadoul din partea Qatarului a stârnit controverse în Statele Unite, criticii punând sub semnul întrebării implicațiile de securitate și aspectele etice ale acceptării unei aeronave de asemenea valoare din partea unui stat străin. Administrația Trump susține însă că avionul a fost supus tuturor modificărilor și verificărilor necesare pentru a îndeplini standardele de securitate ale Forțelor Aeriene americane, notează AFP.