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Casa Albă își ia rămas-bun de la unul dintre avioanele Air Force One. Un Boeing oferit de Qatar se pregătește să îi ia locul

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După mai bine de trei decenii în care a transportat președinții Statelor Unite în întreaga lume, unul dintre avioanele Air Force One se apropie de sfârșitul carierei sale.

Casa Albă își ia rămas-bun de la unul dintre avioanele Air Force One. FOTO: Getty Images
Casa Albă își ia rămas-bun de la unul dintre avioanele Air Force One. FOTO: Getty Images

Mai mulți oficiali ai Casei Albe au publicat joi mesaje de rămas-bun pentru aeronava Boeing 747 aflată în serviciu din 1990, după ce aceasta l-a adus pe Donald Trump înapoi în Statele Unite de la summitul G7 din Franța, relatează CNN și AFP.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a publicat o fotografie a avionului și a descris zborul drept „ultima cursă”.

Și-a făcut datoria cu credință până la capăt”, a scris acesta.

La rândul ei, Monica Crowley, șefa protocolului american, a transmis că s-a aflat la bordul aeronavei în ceea ce a descris drept ultimul său zbor.

Timp de aproape 40 de ani, a transportat fiecare președinte american, începând cu George H.W. Bush. Nu era cel mai modern avion, dar era confortabil”, a scris ea.

Aeronava face parte din flota VC-25A, formată din două avioane Boeing 747 modificate special pentru transportul președintelui Statelor Unite. Acestea au intrat în serviciu în 1990 și au devenit unele dintre cele mai recognoscibile simboluri ale președinției americane.

Un avion oferit de Qatar este aproape gata să intre în serviciu

Retragerea treptată a vechilor aeronave coincide cu intrare în flotă a unui Boeing 747 oferit de Qatar administrației americane.

Potrivit CNN, aparatul a fost modificat pentru a putea îndeplini cerințele de securitate și comunicații necesare unui avion prezidențial și ar urma să fie folosit ca soluție temporară până la finalizarea altor două aeronave comandate de guvernul american de la Boeing.

Forțele Aeriene ale SUA au confirmat că noul avion se va alătura în curând flotei utilizate pentru transportul președintelui și al altor oficiali de rang înalt.

Aeronava oferită de Qatar a provocat însă controverse încă de la anunțarea transferului. Parlamentari din ambele partide și experți în securitate au ridicat semne de întrebare privind acceptarea unui cadou de sute de milioane de dolari din partea unui stat străin și eventualele riscuri de securitate asociate.

Donald Trump a respins criticile și a declarat anul trecut că ar fi „stupid” să refuze o astfel de ofertă.

Potrivit AFP, președintele american analizează posibilitatea de a utiliza noul avion la un eveniment programat luna viitoare, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Avioanele care au traversat momente-cheie din istoria SUA

Actualele aeronave Air Force One au fost martore la unele dintre cele mai importante momente ale istoriei recente a Statelor Unite.

Unul dintre ele l-a transportat pe președintele George W. Bush în ziua atentatelor din 11 septembrie 2001, după ce acesta a fost evacuat de urgență din Florida. Aeronava l-a dus mai întâi la o bază militară din Louisiana, apoi la un centru securizat din Nebraska, înainte ca președintele să revină la Washington pentru a se adresa națiunii.

De-a lungul anilor, cele două avioane au efectuat misiuni pe toate continentele și au transportat liderii americani în timpul unor vizite istorice, summituri internaționale și momente de criză.

În paralel, Boeing continuă lucrările la alte două aeronave 747-8 care vor deveni viitoarele Air Force One. Programul a fost afectat de întârzieri și depășiri de costuri, iar livrarea acestora este așteptată peste aproximativ doi ani.

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