search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avionul dăruit administrației Trump de Qatar, în linie dreaptă pentru a deveni Air Force One

0
0
Publicat:

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că au finalizat modificarea și testarea avionului Boeing 747-8 donat de familia regală din Qatar și care va fi utilizat temporar ca avion prezidențial. Aeronava va fi pregătită pentru zbor începând din această vară, potrivit unui comunicat oficial, relatează AP și The Telegraph.

FOTO ARHIVĂ
FOTO ARHIVĂ

Avionul, estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari, este în prezent vopsit în culorile oficiale ale Statelor Unite - roșu, alb și albastru - și va fi folosit până la livrarea a două noi aeronave Boeing, așteptate în 2028.

Un „palat în cer”

Fostul avion privat al familiei regale din Qatar a fost descris drept un „palat în cer”, datorită interiorului său luxos și finisajelor de top. Donația sa către guvernul american, făcută anul trecut, a generat însă critici puternice din ambele tabere politice din SUA, pe fondul suspiciunilor privind influența străină și riscurile de securitate.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a acceptat aeronava în ciuda controverselor legate de legalitatea și etica unui cadou atât de valoros din partea unui stat străin. De asemenea, experți în securitate și contrainformații au avertizat asupra posibilelor vulnerabilități.

Forțele Aeriene au precizat că avionul va avea rolul de „aeronavă-punte” („bridge aircraft”) în timp ce Boeing continuă programul de modernizare a avioanelor 747. Aceste aeronave au fost inițial construite pentru o companie aeriană rusă care nu mai există, însă programul de conversie a fost întârziat ani la rând din cauza problemelor financiare, inclusiv falimentul unui subcontractor și dificultăți în recrutarea personalului cu autorizări de securitate.

Actualele două avioane Air Force One se află în serviciu de aproape 40 de ani.

Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri starea actualei flote prezidențiale, descriind situația drept „o mizerie totală” și notând că aeronavele în care zboară lideri din unele state arabe sunt mult mai spectaculoase.

Pentru pregătirea piloților, Forțele Aeriene au închiriat un Boeing 747-8 de la Atlas Air și au achiziționat două aeronave de la Lufthansa, în scopuri de instruire, dar și pentru piese de schimb. Boeing a oprit producția modelului 747 în 2023.

Deși aeronava a fost modificată, autoritățile nu au dezvăluit ce sisteme de securitate au fost integrate. Avioanele actuale Air Force One includ tehnologii avansate precum protecție împotriva impulsului electromagnetic al unei explozii nucleare, sisteme anti-rachetă, echipamente de contramăsuri electronice, un cabinet medical la bord și capacitate de realimentare în aer.

Nu este clar dacă și în ce măsură aceste capabilități au fost instalate pe aeronava primită de la Qatar. De asemenea, costul total al modificărilor nu a fost făcut public, însă unele estimări din Congres sugerează că ar putea depăși 1 miliard de dolari.

Controverse și reacții politice

Decizia de a accepta aeronava a fost criticată atât de democrați, cât și de republicani. Senatorul democrat Chuck Schumer a propus o lege care ar interzice utilizarea oricărui avion străin drept Air Force One. De partea republicanilor, senatori precum Ted Cruz și Rick Scott au exprimat îngrijorări legate de securitate.

Cruz a avertizat asupra unor „probleme semnificative de spionaj și supraveghere”, iar Scott a declarat că nu este convins că aeronava ar putea fi făcută complet sigură.

În afara Congresului, și unele voci conservatoare au criticat decizia. Comentatoarea Laura Loomer a numit-o „o pată pe administrație”, iar Nikki Haley a exprimat rezerve similare.

Prim-ministrul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a respins criticile, motivând că donația este „un lucru normal între aliați” și comparând-o cu donația Statuii Libertății de către Franța.

„Nu înțeleg de ce oamenii consideră acest lucru mită sau o încercare a Qatarului de a cumpăra influență” pe lângă această administrație.

Trump a precizat că nu intenționează să păstreze aeronava după încheierea mandatului său, aceasta urmând să fie donată unei viitoare fundații a bibliotecii sale prezidențiale, similar modului în care Boeing 707 folosit de Ronald Reagan este expus ca piesă de muzeu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
digi24.ro
image
Kremlinul susține că Trump și Putin „au opinii similare cu privire la regimul de la Kiev”. Ce cred ei despre acordul de pace
stirileprotv.ro
image
După aproape 3 ore și nici măcar 1.000 de oameni strânși, mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei s-a încheiat
gandul.ro
image
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
mediafax.ro
image
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Notă de 20.000 € în Mamaia, pâine cu parizer în Vama Veche. Cât a costat distracţia de 1 Mai pe litoral
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Amenzi mai mari pentru gălăgie: cât vor plăti românii care își deranjează vecinii. Proiect nou de lege pentru liniștea în blocuri
playtech.ro
image
Campionul din România care a plecat din țară și își vinde locuința. Suma uriașă cerută pe imobilul de lux
fanatik.ro
image
Pensionarea la 65 de ani ar putea fi o greșeală uriașă: avertismentul unui director financiar
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac a răbufnit la adresa ucrainencei Marta Kostyuk: ”Ce declarație idioată”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
„Mulți au nostalgia președintelui jucător”. Este Nicușor Dan mediator? ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Anunț privind recalcularea pensiei. Casa de Pensii explică cât de des se poate face cererea
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul dejun: „După trei guri nu mai pot”
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață