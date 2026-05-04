Avionul dăruit administrației Trump de Qatar, în linie dreaptă pentru a deveni Air Force One

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că au finalizat modificarea și testarea avionului Boeing 747-8 donat de familia regală din Qatar și care va fi utilizat temporar ca avion prezidențial. Aeronava va fi pregătită pentru zbor începând din această vară, potrivit unui comunicat oficial, relatează AP și The Telegraph.

Avionul, estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari, este în prezent vopsit în culorile oficiale ale Statelor Unite - roșu, alb și albastru - și va fi folosit până la livrarea a două noi aeronave Boeing, așteptate în 2028.

Un „palat în cer”

Fostul avion privat al familiei regale din Qatar a fost descris drept un „palat în cer”, datorită interiorului său luxos și finisajelor de top. Donația sa către guvernul american, făcută anul trecut, a generat însă critici puternice din ambele tabere politice din SUA, pe fondul suspiciunilor privind influența străină și riscurile de securitate.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a acceptat aeronava în ciuda controverselor legate de legalitatea și etica unui cadou atât de valoros din partea unui stat străin. De asemenea, experți în securitate și contrainformații au avertizat asupra posibilelor vulnerabilități.

Forțele Aeriene au precizat că avionul va avea rolul de „aeronavă-punte” („bridge aircraft”) în timp ce Boeing continuă programul de modernizare a avioanelor 747. Aceste aeronave au fost inițial construite pentru o companie aeriană rusă care nu mai există, însă programul de conversie a fost întârziat ani la rând din cauza problemelor financiare, inclusiv falimentul unui subcontractor și dificultăți în recrutarea personalului cu autorizări de securitate.

Actualele două avioane Air Force One se află în serviciu de aproape 40 de ani.

Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri starea actualei flote prezidențiale, descriind situația drept „o mizerie totală” și notând că aeronavele în care zboară lideri din unele state arabe sunt mult mai spectaculoase.

Pentru pregătirea piloților, Forțele Aeriene au închiriat un Boeing 747-8 de la Atlas Air și au achiziționat două aeronave de la Lufthansa, în scopuri de instruire, dar și pentru piese de schimb. Boeing a oprit producția modelului 747 în 2023.

Deși aeronava a fost modificată, autoritățile nu au dezvăluit ce sisteme de securitate au fost integrate. Avioanele actuale Air Force One includ tehnologii avansate precum protecție împotriva impulsului electromagnetic al unei explozii nucleare, sisteme anti-rachetă, echipamente de contramăsuri electronice, un cabinet medical la bord și capacitate de realimentare în aer.

Nu este clar dacă și în ce măsură aceste capabilități au fost instalate pe aeronava primită de la Qatar. De asemenea, costul total al modificărilor nu a fost făcut public, însă unele estimări din Congres sugerează că ar putea depăși 1 miliard de dolari.

Controverse și reacții politice

Decizia de a accepta aeronava a fost criticată atât de democrați, cât și de republicani. Senatorul democrat Chuck Schumer a propus o lege care ar interzice utilizarea oricărui avion străin drept Air Force One. De partea republicanilor, senatori precum Ted Cruz și Rick Scott au exprimat îngrijorări legate de securitate.

Cruz a avertizat asupra unor „probleme semnificative de spionaj și supraveghere”, iar Scott a declarat că nu este convins că aeronava ar putea fi făcută complet sigură.

În afara Congresului, și unele voci conservatoare au criticat decizia. Comentatoarea Laura Loomer a numit-o „o pată pe administrație”, iar Nikki Haley a exprimat rezerve similare.

Prim-ministrul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a respins criticile, motivând că donația este „un lucru normal între aliați” și comparând-o cu donația Statuii Libertății de către Franța.

„Nu înțeleg de ce oamenii consideră acest lucru mită sau o încercare a Qatarului de a cumpăra influență” pe lângă această administrație.

Trump a precizat că nu intenționează să păstreze aeronava după încheierea mandatului său, aceasta urmând să fie donată unei viitoare fundații a bibliotecii sale prezidențiale, similar modului în care Boeing 707 folosit de Ronald Reagan este expus ca piesă de muzeu.