Video Tragedie în Kenya: un avion cu turiști străini s-a prăbușit în drum spre Rezervația Maasai Mara. Toți cei 12 pasageri ar fi decedat

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în Kenya, la scurt timp după decolare, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. Autoritățile locale se tem că toate cele 12 persoane aflate la bord și-au pierdut viața

Potrivit autorităților, avionul s-a prăbușit într-o zonă deluroasă și împădurită, la aproximativ 40 de kilometri de pista de aterizare Diani. Comisarul comitatului Kwale, Stephen Orinde, a declarat pentru Associated Press că pasagerii erau „toți turiști străini”, precizând că naționalitățile acestora vor fi confirmate ulterior.

Detalii despre aeronava implicată

Autoritatea Aviației Civile din Kenya a anunțat că aeronava de tip Cessna Caravan transporta 12 persoane. Aceasta s-a prăbușit la câteva minute după decolare și a luat foc, lăsând în urmă o epavă complet carbonizată.

Sursa video: X / @Witness360X

Martorii oculari au povestit că au auzit o bubuitură puternică și, ajungând la locul accidentului, au găsit rămășițe umane de nerecunoscut, potrivit CNN.

Reacția companiei aeriene și context turistic

Compania aeriană Mombasa Air Safari a confirmat colaborarea cu Autoritatea Aviației Civile pentru investigarea cauzelor prăbușirii. Rezervația Națională Maasai Mara este una dintre cele mai populare destinații turistice din Kenya și este renumită pentru migrația anuală a gnuilor care vin din Serengeti, Tanzania.