Un avion de luptă și un elicopter ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud

Două incidente separate au avut loc duminică, 26 octombrie, în Marea Chinei de Sud, unde un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit. Evenimentele nu s-au soldat cu victime.

Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operaţiuni de rutină" de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de Sud, a anunţat într-un comunicat Flota SUA din Pacific, potrivit AFP, citată de Agerpres

La bordul aeronavei se aflau trei persoane, care au fost salvate, potrivit autorităţilor.

După doar o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbuşit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua „operaţiuni de rutină” de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.

Cele două persoane care se aflau la bord s-au catapultat şi au fost salvate ulterior, arată aceleiaşi surse.

„Toate persoanele implicate sunt în siguranţă şi în stare stabilă”, a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Donald Trump se află în turneu în Asia

Prăbușirea celor două aeronave are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul lui 2025, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbuşit în două accidente petrecute în Marea Roşie în decurs de zece zile - unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia.

Amintim că SUA testează drone maritime autonome, dar tehnologia întâmpină probleme. Mai multe incidente recente au scos la iveală dificultățile în implementarea flotei, dezvoltate în contextul tensiunilor cu China. În timpul unui test naval american de pe coasta Californiei luna trecută, conceput să prezinte cele mai performante ambarcațiuni autonome ale Pentagonului, o navă s-a oprit în mod neașteptat, potrivit Reuters.

În august, o navă de război a marinei chineze și o ambarcațiune a gărzii de coastă din China s-au ciocnit, în timp ce urmăreau cu viteză un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud.