Topul orașelor gigant se schimbă dramatic: cine domină acum lumea urbană

Jakarta a depășit Tokyo și a devenit cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou studiu al ONU care folosește criterii revizuite pentru a oferi o imagine mai precisă a urbanizării accelerate ce alimentează creșterea megaorașelor.

Capitala Indoneziei găzduiește 42 de milioane de oameni, conform estimărilor incluse în raportul World Urbanisation Prospects 2025, publicat luna aceasta de divizia de populație a Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, scrie The Guardian.

Pe locul al doilea se află Dhaka, capitala Bangladeshului, cu 37 de milioane de locuitori. Tokyo — definit în studiu ca o megalopolă care include trei prefecturi vecine — este acum pe poziția a treia, cu o populație totală de 33 de milioane. Cifra reprezintă o schimbare semnificativă față de raportul ONU din 2018, care plasa capitala japoneză pe primul loc, cu 37 de milioane de locuitori.

Potrivit oficialilor ONU, modificarea clasamentului reflectă metodologia actualizată, care folosește criterii unitare de delimitare a zonelor urbane, rurale și a aglomerărilor metropolitane. În trecut, estimările se bazau pe definiții naționale foarte diferite, ceea ce avantaja orașe precum Tokyo, explică Patrick Gerland, șeful secției de estimări și proiecții demografice a departamentului. „Noua evaluare oferă o delimitare urbană mai comparabilă la nivel internațional, pe baza unor criterii similare de populație și geospațiale”, a spus acesta.

Aproape jumătate dintre cei 8,2 miliarde de oameni la nivel global locuiesc în centre urbane

Raportul arată că numărul persoanelor care trăiesc în mediul urban s-a dublat de la 1950, când 20% dintre cei 2,5 miliarde de locuitori ai planetei trăiau în orașe. În prezent, aproape jumătate dintre cei 8,2 miliarde de oameni la nivel global locuiesc în centre urbane.

Până în 2050, două treimi din creșterea populației lumii este prognozată să aibă loc în orașe, iar restul în localități de dimensiuni mai mici. Numărul megorașelor – definite ca având cel puțin 10 milioane de locuitori – a crescut de la opt în 1975 la 33 în 2025.

Nouă dintre cele zece cele mai populate orașe ale lumii se află în Asia: Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Cairo, Manila, Kolkata și Seul.

„Urbanizarea este o forță definitorie a timpului nostru”, a declarat Li Junhua, subsecretar general ONU pentru afaceri economice și sociale. „Atunci când este gestionată incluziv și strategic, poate deschide căi transformatoare pentru acțiunea climatică, creștere economică și echitate socială.”

Regiunea metropolitană Tokyo, cu cele 33 de milioane de locuitori, cuprinde prefecturile învecinate Saitama, Chiba și Kanagawa — aceasta din urmă incluzând și orașul Yokohama, cu 3,7 milioane de oameni.

Conform noilor criterii, Tokyo a rămas cel mai populat oraș din lume până în jurul anului 2010, când a fost depășit de Jakarta. În timp ce zona metropolitană extinsă a Japoniei se aliniază tendinței naționale de declin demografic, orașul propriu-zis se află pe o traiectorie diferită.

Guvernul metropolitan Tokyo estimează că populația celor 23 de districte speciale și a celor 26 de orașe mai mici – ceea ce poate fi considerat „Tokyo propriu-zis” – depășește în prezent 14 milioane de locuitori, față de 13,2 milioane în urmă cu un deceniu.

Migrația netă spre capitala japoneză a scăzut în timpul pandemiei de Covid-19, dar și-a revenit ulterior, în special datorită tinerilor care se mută pentru locuri de muncă și studii, arată datele Ministerului Afacerilor Interne.