Tensiunile diplomatice dintre China şi Japonia escaladează: peste 500.000 de bilete de avion pe rute dintre cele două ţări au fost anulate în doar două zile

Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce oficialii de la Beijing le-au recomandat cetăţenilor lor să evite Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări.

Informaţia a fost confirmată marţi, 18 noiembrie, de un analist independent din industria aeriană. Potrivit cifrelor furnizate de Li Hanming, în doar două zile, peste 500.000 de chinezi au ales să-şi anuleze zborurile către Japonia, după ce autorităţile au emis o atenţionare de călătorie. Astfel, numărul de zboruri deja rezervate, dar încă neoperate, a scăzut de la aproximativ 1,5 milioane sâmbătă, până la doar un milion două zile mai târziu, cifra acestora, de aproximativ 500.000 fiind una neobişnuit de mare.

Decizia guvernului chinez a venit ca reacţie la comentariile premierului Japoniei, Sanae Takaichi, care, pe 7 noiembrie, a declarat că eventuale atacuri armate asupra Taiwanului ar putea justifica trimiterea de trupe japoneze pentru a apăra insula.

Afirmaţia ei a provocat furie în China, care, în contextul în care priveşte insula ca făcând parte din teritoriul său, a interpretat-o ca pe o provocare. Ca urmare, ca o prime măsuri, Bejingul le-a recomandat cetăţenilor să nu călătorească în Japonia în viitorul apropiat şi a suspendat difuzarea filmelor japoneze în cinematografele sale.

Avertizarea de călătorie a avut efect imediat, peste 500.000 de chinezi suspendându-şi zborurile către Japonia, în timp ce marile companii aeriene chineze (Air China, China Southern şi China Eastern) au anunţat, la rândul lor, încă de sâmbătă, că vor oferi rambursări integrale pentru zborurile către Japonia pentru cei cu date de călătorie între 15 noiembrie şi 31 decembrie 2025, notează Agerpres citând agenţiile internaţionale.

Mai mult, un mare tur-operator controlat de statul chinez a eliminat toate opţiunile de călătorie către Japonia din aplicaţia sa mobilă, iar o altă companie, cu sediul la Beijing, a anunţat că nu mai acceptă rezervări pentru Japonia. Sunt totuşi şi agenţii au indicat că vor continua să vândă produse turistice către Japonia.

Pentru Japonia, anularea acestor zboruri reprezintă o mare pierdere în plan economic, deoarece China reprezintă principala sursă de turişti, în condiţiile în care în primele nouă luni ale anului 2025 a primit aproximativ 7,5 milioane de vizitatori chinezi, conform cifrelor oficiale japoneze.

Nu este de mirare că undiplomat japonez de rang înalt, responsabil pentru regiunea Asia-Pacific, şi-a exprimat marţi, 18 noiembrie, dezaprobarea faţă de apelul Chinei către cetăţenii săi de a nu călători în Japonia, considerând măsura disproporţionată. Potrivit Ministerului japonez al Afacerilor Externe, în cursul unei unei întâlniri la Beijing cu omologul său chinez, acesta a îndemnat China să „ia măsuri adecvate”, afirmând că „ordinea publică din Japonia nu s-a deteriorat în niciun fel”.