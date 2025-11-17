Japonia a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă chineză în apropierea Taiwanului

Japonia a anunţat luni, 17 noiembrie, că a mobilizat aviaţia după detectarea unei drone suspecte, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan.

Anunțul vine pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing după declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la acest teritoriu, relatează AFP, citată de News.ro.

„Sâmbătă, 15 noiembrie, s-a confirmat că un avion fără pilot, presupus a fi de origine chineză, a survolat zona dintre insula Yonaguni şi Taiwan. Ca răspuns, aviaţia de vânătoare (...) a Forţelor Aeriene de Apărare ale Japoniei a fost mobilizată”, a declarat pe X Ministerul nipon al Apărării.

La începutul acestei luni, prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat în faţa parlamentarilor japonezi că un atac chinez asupra Taiwanului care ar ameninţa supravieţuirea Japoniei ar putea declanşa o reacţie militară, un scenariu pe care administraţiile anterioare au evitat să-l discute în public pentru a nu provoca Beijingul, care revendică insula autonomă.

Intâlnirea care va clarifica situația

Săptămâna aceasta, Masaaki Kanai, directorul general al Biroului pentru Asia şi Oceania al Ministerului Afacerilor Externe japonez, se va întâlni cu omologul său chinez, Liu Jinsong, la Beijing, potrivit presei japoneze.

Se așteaptă ca oficialul nipon să explice că declaraţiile lui Takaichi nu semnifică o schimbare în politica de securitate a Japoniei şi să îndemne China să se abţină de la acţiuni care ar deteriora şi mai mult relaţiile, scrie Reuters.

Taiwanul este situat la puţin peste 110 km de insulele cele mai vestice ale Japoniei şi în apropierea rutelor maritime vitale de care Tokyo depinde pentru transportul de petrol şi gaze. Japonia găzduieşte, de asemenea, cea mai mare concentraţie de forţă militară americană în afara Statelor Unite.

„Există diverse canale de comunicare deschise”, a declarat secretarul şef al cabinetului japonez într-o conferinţă de presă obişnuită, când a fost întrebat despre vizita lui Kanai în China.

Beijingul şi-a îndemnat cetăţenii să se ţină departe de vecinul său din Asia de Est. Avertismentul de călătorie al Chinei „este incompatibil cu orientarea generală de promovare a unei relaţii strategice, reciproc avantajoase. Am solicitat ferm părţii chineze să ia măsurile adecvate”, a declarat secretarul-şed al cabinetului nipon.

Premierul Sanae Takaichi ar putea avea ocazia să discute direct cu premierul chinez Li Qiang la sfârşitul acestei săptămâni, ambii fiind aşteptaţi să participe la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud, care va începe vineri. Însă, pe fondul intensificării tensiunilor legate de Taiwan, Ministerul chinez de Externe a anunţat luni că premierul chinez Li Qiang nu are în plan să se întâlnească cu premierul japonez în marja viitorului summit G20 din Africa de Sud.

Comentariile prim-ministrului japonez cu privire la Taiwan au afectat grav fundamentul politic al relaţiilor sino-japoneze, iar Japonia ar trebui să-şi retragă remarcile „greşite”, a declarat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Punctul fierbinte din Marea Chinei de Est

O formaţiune de nave ale pazei de coastă chineze a navigat duminică prin apele din jurul unui grup de insule din Marea Chinei de Est controlate de Japonia, dar revendicate de China. Cunoscute sub numele de Senkaku în Tokyo şi Diaoyu în Beijing, acestea au fost un punct fierbinte de când Japonia le-a naţionalizat în 2012. Paza de coastă japoneză a precizat că a alungat navele chineze.

La rândul său, mass-media chineză afiliată statului a continuat să o vizeze pe Takaichi luni, relatează Reuters.

„Declaraţiile periculoase ale lui Takaichi, care au atins nervii tuturor părţilor, nu au fost doar o imprudenţă strategică, ci şi o provocare deliberată”, a afirmat ziarul People's Daily al Partidului Comunist într-un editorial.