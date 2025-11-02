Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare. Anunțul făcut de preşedintele Iranului

Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare „cu o forţă mai mare", a declarat duminică, e noiembrie, preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

În anunțul făcut pentru presa de stat, liderul iranian a adăugat că ţara sa nu caută să obţină arma nucleară, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Donald Trump a avertizat că va ordona noi atacuri asupra instalaţiilor nucleare iraniene în cazul în care, spune președintele american, Teheranul va încerca să repornească instalaţiile pe care Statele Unite le-au bombardat în iunie.

„Distrugerea clădirilor şi fabricilor nu va crea o problemă pentru noi, le vom reconstrui cu o forţă mai mare", a declarat Masoud Pezeshkian pentru presa de stat.

Președintele iranian a făcut aceste comentarii în timpul unei vizite la sediul Organizaţiei pentru Energie Atomică a ţării, în timpul căreia s-a întâlnit cu manageri de top din industria nucleară iraniană.

Iranul susţine că programul său nuclear este în scopuri pur civile

SUA au lansat, în cursul lunii iunie, atacuri asupra instalaţiilor nucleare iraniene despre care Washingtonul spune că făceau parte dintr-un program orientat spre dezvoltarea de arme nucleare. Teheranul susţine că programul său nuclear este în scopuri pur civile.

„Totul este destinat rezolvării problemelor oamenilor, bolilor, sănătăţii oamenilor", a declarat Pezeshkian, referindu-se la activităţile nucleare ale Iranului.

În octombrie, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat dur la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a ironizat pentru afirmaţiile repetate potrivit cărora armata SUA ar fi „distrus complet” programul nuclear iranian.