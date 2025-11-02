search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare. Anunțul făcut de preşedintele Iranului

0
0
Publicat:

Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare „cu o forţă mai mare", a declarat duminică, e noiembrie, preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

Protest în Iran față de atacurile SUA. FOTO PROFIMEDIA
Protest în Iran față de atacurile SUA. FOTO PROFIMEDIA

În anunțul făcut pentru presa de stat, liderul iranian a adăugat că ţara sa nu caută să obţină arma nucleară, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

 Donald Trump a avertizat că va ordona noi atacuri asupra instalaţiilor nucleare iraniene în cazul în care, spune președintele american, Teheranul va încerca să repornească instalaţiile pe care Statele Unite le-au bombardat în iunie.

„Distrugerea clădirilor şi fabricilor nu va crea o problemă pentru noi, le vom reconstrui cu o forţă mai mare", a declarat Masoud Pezeshkian  pentru presa de stat.

Președintele iranian a făcut aceste comentarii în timpul unei vizite la sediul Organizaţiei pentru Energie Atomică a ţării, în timpul căreia s-a întâlnit cu manageri de top din industria nucleară iraniană.

Iranul susţine că programul său nuclear este în scopuri pur civile

SUA au lansat, în cursul lunii iunie, atacuri asupra instalaţiilor nucleare iraniene despre care Washingtonul spune că făceau parte dintr-un program orientat spre dezvoltarea de arme nucleare. Teheranul susţine că programul său nuclear este în scopuri pur civile.

„Totul este destinat rezolvării problemelor oamenilor, bolilor, sănătăţii oamenilor", a declarat Pezeshkian, referindu-se la activităţile nucleare ale Iranului.

În octombrie, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat dur la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a ironizat pentru afirmaţiile repetate potrivit cărora armata SUA ar fi „distrus complet” programul nuclear iranian.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
gandul.ro
image
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
mediafax.ro
image
Dezvăluire șoc: “Neluțu Varga a făcut schimbările lui CFR Cluj cu Dinamo! El l-a băgat pe Zouma, cine altcineva!?”
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
playtech.ro
image
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
În ce condiții Poliția te poate opri pe stradă și conduce la secție! Amenzile sunt uriașe dacă refuzi
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?