Video Cea mai amplă misiune secretă a Mossad în Iran: „O mică armată” de peste 100 de agenți infiltrați înaintea atacurilor aeriene

Un raport dezvăluie detalii despre cea mai mare misiune clandestină a serviciului israelian de informații, desfășurată în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Televiziunea israeliană Channel 13 a publicat un raport care arată că Mossad a desfășurat una dintre cele mai complexe și ample misiuni din istoria sa. Peste 100 de agenți străini au fost infiltrați în Iran cu luni înaintea atacurilor aeriene asupra instalațiilor nucleare, potrivit Euronews.

Misiunea agenților a fost să localizeze și să saboteze lansatoarele de rachete și sistemele de apărare aeriană iraniene, pentru a facilita loviturile ulterioare ale aviației israeliene și americane. Întregul plan militar a fost construit pe doctrina „șocului sistemic”, o strategie menită să paralizeze rapid structurile de comandă și apărarea aeriană a Iranului.

Raportul vorbește despre „o mică armată” trimisă de Mossad în Iran, formată din comandanți străini, unii dintre ei disidenți iranieni sau recrutați din state vecine.

Spioni, arme și capcane mortale

Operațiunea a fost extrem de complexă. Agenții, care nu erau israelieni, au fost instruiți să utilizeze sisteme sofisticate de rachete și au transportat clandestin, în Iran, echipamente de câteva sute de kilograme.

Pe lângă infiltrarea pe teren, Mossad a desfășurat și atacuri cibernetice. Conform raportului, agenții au trimis o falsă convocare liderilor militari iranieni, atrăgându-i într-un buncăr subteran, care ulterior a fost lovit de un atac aerian de precizie. În explozie au murit 20 de persoane, inclusiv trei șefi de stat major.

Un episod similar avusese loc cu câteva luni înainte, când sute de pagere utilizate de Hezbollah au explodat simultan, după ce Mossad le infiltrase sistemele de comunicații.

Pierderi majore pentru Iran

Potrivit estimărilor prezentate de Channel 13, Iranul ar fi pierdut în urma acestor acțiuni:

circa 50% din cele 3.000 de rachete balistice;

aproximativ 80% din lansatoarele de rachete.

Unele rachete au fost chiar îndreptate împotriva locuințelor particulare ale unor generali și oameni de știință implicați în programul nuclear.

Cine au fost agenții infiltrați?

Investigații jurnalistice anterioare, precum cele realizate de ProPublica, susțineau că Israelul a recrutat disidenți iranieni pentru a acționa din interior împotriva regimului. Raportul confirmă aceste informații: două grupuri de comando, fiecare format din 14 echipe de 4-6 persoane, au operat simultan.

Unii agenți trăiau deja în Iran, alții au fost introduși în țară chiar înainte de declanșarea operațiunii. După ce au neutralizat o parte importantă a sistemelor de apărare aeriană, Forțele Aeriene israeliene au putut zbura timp de aproape două ore și jumătate deasupra Teheranului, supraveghind și lovind ținte strategice.

Ținte militare, nu politice

Deși operațiunile au vizat comandanți și oameni de știință implicați în programul militar, liderul suprem Ali Khamenei și președintele Masud Pezeshkian nu au fost incluși pe lista țintelor. Totuși, Pezeshkian, fost medic și ministru al sănătății, ar fi scăpat la limită dintr-un atac asupra unui buncăr militar aflat în apropierea sa.

Conform organizațiilor pentru drepturile omului, în cele 12 zile de conflict, până pe 24 iunie 2025, au murit peste 1.000 de persoane.

Raportul, bazat pe interviuri cu zece actuali și foști oficiali ai serviciilor de informații israeliene, concluzionează că succesul operațiunilor aeriene israeliene nu ar fi fost posibil fără infiltrarea Mossad pe teritoriul Iranului.