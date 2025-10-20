Liderul suprem al Iranului, mesaj direct pentru Trump despre bombardamentele asupra instalațiilor nucleare: „Să continue să viseze!”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat dur la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a ironizat pentru afirmaţiile repetate potrivit cărora armata SUA ar fi „distrus complet” programul nuclear iranian.

„Dacă Donald Trump crede că a distrus siturile noastre nucleare, atunci doar visează. Foarte bine, să continue să viseze!”, a spus Ali Khamenei, luni, 20 octombrie.

Declaraţia vine în contextul în care, în luna iunie, Statele Unite împreună cu Israelul au lansat bombardamente asupra mai multor instalaţii nucleare din Iran, transmite AFP, citat de News.ro.

Pe 22 iunie, Statele Unite au atacat uzina subterană de îmbogăţire a uraniului de la Fordo, aflată la sud de Teheran, precum şi instalaţiile nucleare de la Ispahan şi Natanz. Deşi amploarea reală a pagubelor nu a fost confirmată oficial, Donald Trump a susţinut în repetate rânduri că acestea ar fi fost distruse complet.

„Am aruncat 14 bombe asupra principalelor instalaţii nucleare. Aşa cum am spus la început, acestea au fost distruse şi acest lucru a fost confirmat”, a declarat recent Trump într-un discurs susţinut în Parlamentul israelian. Într-un interviu televizat difuzat de Fox News, Trump a afirmat „când le-am distrus capacitatea nucleară, au încetat să mai fie durii Orientului Mijlociu”.

Ayatollahul Khamenei a respins însă aceste declaraţii şi a reproşat Statelor Unite că încearcă să decidă cine are sau nu dreptul la program nuclear civil. „De ce îi pasă Americii că Iranul are o industrie nucleară? Cine eşti tu să spui că o ţară trebuie să aibă sau nu poate avea (dreptul) la energie nucleară?”, a afirmat liderul suprem iranian, adresându-se direct liderului american.

Relaţiile dintre Iran şi Statele Unite sunt tensionate de peste patru decenii, cele două ţări rupând legăturile diplomatice după Revoluţia Islamică din 1979 şi după criza ostaticilor de la ambasada americană din Teheran.