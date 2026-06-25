Video Teheranul acuză NATO de complicitate în atacurile SUA-Israel: „A indicat în mod explicit Italia şi România ca ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”

Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un „război de agresiune ilegal” declanșat de SUA. Acuzațiile vin după declarațiile șefului Alianței, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit Statele Unite și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, a declarat că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, reprezintă „o recunoaștere clară și incriminatoare a complicității active a NATO” în acest conflict, transmite AP preluat de Times of Bangladesh.

Baghai a spus că NATO și statele membre implicate „trebuie trase la răspundere pentru toate consecințele” acțiunilor lor. El a numit, de asemenea, Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice „de ce au ales să colaboreze”.

Anterior, într-un interviu pentru Fox News, Rutte a declarat că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de „Operațiunea Epic Fury”.

Rutte a mai spus că autoritățile din capitala României, București, au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele-cisternă implicate în operațiune, amintește presa internațională.

„Când privim la Europa acum, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București săptămâna trecută și am văzut cu ochii mei cum guvernul român a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și Bulgaria, Portugalia”, a declarat Mark Rutte, la începutul reuniunii miniștrilor de Externe din țările membre NATO din luna mai.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT din luna martie, că România a aprobat desfășurarea temporară pe teritoriul său a trupelor și avioanelor americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.