Mossad-ul intensifică planurile de răsturnare a regimului islamic din Iran

Numirea lui Roman Gofman la conducerea serviciului de informații externe al Israelului marchează, potrivit unor surse politice și de securitate, o posibilă etapă de ajustări interne și recalibrare strategică, în special în ceea ce privește dosarul iranian.

Gofman este primul director considerat „din afara sistemului” care preia conducerea Mossadului după mai bine de un deceniu, o situație care, potrivit analiștilor, poate influența ritmul și direcția schimbărilor instituționale.

Tradiția schimbărilor la vârful Mossadului

De-a lungul ultimelor două decenii, serviciul de informații israelian a cunoscut perioade de transformare semnificativă la fiecare schimbare de conducere.

Foști directori precum Meir Dagan, Yossi Cohen și David Barnea au introdus reforme organizaționale importante, uneori însoțite de înlocuiri de personal sau de restructurări interne.

Un director perceput ca outsider

Numirea lui Gofman a fost precedată de o dezbatere juridică neobișnuită în Israel, inclusiv o petiție la Curtea Supremă pentru blocarea desemnării sale. Procedura a atras atenția prin sprijinul exprimat de unele figuri instituționale implicate în procesul de verificare, precum și de fostul președinte al Curții Supreme.

După respingerea contestației, Gofman a preluat oficial atribuțiile complete ale funcției de director al Mossadului, cu prerogative extinse în domeniul securității externe.

Surse apropiate procesului susțin că statutul său de outsider ar putea influența modul în care își formează echipa de conducere și își stabilește prioritățile operaționale, scrie Jerusalem Post.

Dezbateri privind structura de conducere

Unele relatări din presa israeliană au sugerat că noul director ar fi adus consilieri din afara serviciului pentru a sprijini procesul de reorganizare. Alte surse însă afirmă că utilizarea consultanților externi nu este o practică neobișnuită în Mossad, fiecare director recurgând la experți din afara instituției în diferite etape ale mandatului.

Diferența, potrivit unor comentatori, ar putea consta în gradul de integrare a acestor consilieri în activitatea internă a agenției.

Oficial, nu există indicii că aceste ajustări ar afecta securitatea operațională a instituției, însă unele relatări au ridicat întrebări privind transparența procesului decizional.

Continuitate și schimbare în strategia privind Iranul

Una dintre principalele întrebări care însoțesc tranziția la conducerea Mossadului privește strategia Israelului față de Iran.

Atât Gofman, cât și predecesorul său David Barnea au subliniat public că obiectivul principal al Mossad rămâne contracararea și destabilizarea regimului islamic de la Teheran. Cu toate acestea, metodele diferă.

Numire surpriză la vârful Mossad: Roman Gofman, general fără experiență în spionaj, validat de Netanyahu. Pariu riscant sau nou început pentru serviciul secret israelian?

Surse politice și de securitate susțin însă că există diferențe de abordare în privința instrumentelor și a ritmului acțiunilor, deși obiectivul strategic general rămâne neschimbat.

Discuții privind opțiunile operaționale anterioare

În perioada anterioară schimbării conducerii, au existat relatări privind posibile planuri israeliene de sprijin indirect pentru opoziția internă din Iran, inclusiv prin colaborări regionale și operațiuni de influență.

Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile israeliene, iar gradul de realizabilitate al unor astfel de scenarii este încă subiect de dezbatere în rândul experților.

Reevaluarea programelor existente

Potrivit unor surse apropiate noii conduceri, Gofman ar fi inițiat o revizuire a unor programe operaționale moștenite de la administrația precedentă, ca parte a unui proces standard de evaluare internă.

Alte surse susțin însă că nu este vorba despre schimbări radicale, ci despre ajustări punctuale și despre o eventuală reconfigurare a priorităților.

În același timp, unele programe legate de contracararea influenței externe asupra imaginii Israelului ar continua să fie o prioritate, în linie cu politicile anterioare ale agenției.

Relația cu Statele Unite și contextul regional

Analiza internă a Mossadului are loc într-un context regional complex, influențat de evoluțiile politicii americane și de schimbările din Orientul Mijlociu.

Surse de securitate afirmă că agenția își adaptează constant strategiile la dinamica relației cu Washingtonul, indiferent de administrația aflată la putere în Statele Unite.

În acest cadru, Iranul rămâne un dosar central al serviciilor de informații israeliene, atât în ceea ce privește programul nuclear, cât și influența regională a Teheranului.

O tranziție aflată în desfășurare

Deși unele relatări din presa israeliană au încercat să contureze o ruptură între vechea și noua conducere, alți observatori consideră că este mai degrabă vorba despre o tranziție graduală, specifică instituțiilor de securitate de acest tip.

Pentru moment, noul director al Mossadului nu a prezentat public o strategie detaliată, iar prioritățile sale operaționale par să fie încă în curs de definire.

În acest context, rămâne de văzut în ce măsură schimbarea de leadership va aduce o reconfigurare semnificativă a abordării Israelului față de Iran sau va consolida, în esență, direcțiile deja existente.