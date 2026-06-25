Un pilot american doborât a declarat că a văzut un roi de drone iraniene zburând în formație de „meduză”. Relatarea a provocat dispute în comunitatea de informații din SUA

Un pilot american de avion de vânătoare, recuperat de forțele speciale după ce aeronava sa a fost doborâtă deasupra Iranului în luna aprilie, le-a relatat anchetatorilor un episod care continuă să ridice semne de întrebare în rândul serviciilor de informații americane.

Potrivit unor surse citate de CNN, pilotul unui avion F-15 a declarat că, înainte de a se catapulta, a observat pe cer o formațiune neobișnuită de drone iraniene care se deplasau coordonat, ca și cum ar fi fost un singur sistem. Descrierea sa a fost atât de neobișnuită încât unii oficiali au comparat forma observată cu o „meduză”.

Relatarea a fost făcută în timpul audierilor desfășurate după salvarea pilotului și a generat dezbateri intense în interiorul comunității americane de informații.

Potrivit unei surse familiarizate cu declarațiile militarului, acesta a descris „mai multe drone interconectate, care se mișcau ca un singur organism, cu aparate mai mici dispuse sub cele principale asemenea unor tentacule”.

O altă sursă a afirmat că pilotul a vorbit despre ceea ce părea a fi „un câmp minat de drone” suspendat în aer.

Ipoteza unei noi capacități militare iraniene

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească motivele exacte care au dus la doborârea avionului american. Primele evaluări au luat însă în calcul posibilitatea ca această formațiune de drone să fi jucat un rol în atacul asupra aeronavei.

Dacă observațiile pilotului se confirmă, experții avertizează că ar putea fi vorba despre un progres important în programul iranian de dezvoltare a dronelor militare.

Avionul F-15 avea la bord doi membri ai echipajului. Pilotul a fost recuperat la câteva ore după catapultare, în timp ce ofițerul responsabil cu sistemele de armament a reușit să evite capturarea de către forțele iraniene timp de peste o zi, ascunzându-se într-o zonă montană. Ulterior, și acesta a fost evacuat în siguranță.

Nu este clar dacă cel de-al doilea membru al echipajului a observat aceeași formațiune de drone.

În timpul operațiunii de salvare, o a doua aeronavă americană, un A-10, a fost de asemenea doborâtă, însă pilotul s-a catapultat cu succes în afara spațiului aerian iranian.

Martor credibil sau efectele traumatismului?

Oficialii americani nu au ajuns la un consens privind interpretarea declarațiilor pilotului.

Pe de o parte, acesta era considerat un militar experimentat. Pe de altă parte, suferise o comoție cerebrală în urma incidentului. Mai mult, surse citate de CNN susțin că era pentru a doua oară când era doborât în timpul conflictului cu Iranul, după ce fusese implicat anterior într-un incident de foc prietenesc.

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Aceste circumstanțe i-au determinat pe unii analiști să se întrebe dacă pilotul a asistat la demonstrarea unei noi tehnologii militare iraniene, la un test experimental sau dacă percepțiile sale au fost influențate de condițiile extreme în care s-a aflat.

Potrivit unei surse, unul dintre anchetatori l-ar fi întrebat direct: „Sunteți sigur că ați văzut exact ceea ce spuneți că ați văzut?”

Tehnologia care îngrijorează Washingtonul

Experții consultați de CNN afirmă că descrierea pilotului corespunde unei tehnologii cunoscute sub denumirea de „rețea interconectată de tip „unul-la-mulți” („one-to-many meshed networking”).

Acest sistem permite coordonarea simultană a mai multor drone, care pot comunica între ele și acționa ca o singură unitate operațională.

Potrivit evaluărilor occidentale, Rusia și China dețin deja astfel de capabilități. Dacă Iranul a reușit să dezvolte o tehnologie similară, acest lucru ar reprezenta o provocare suplimentară pentru Statele Unite și aliații săi din Orientul Mijlociu.

Surse din domeniul informațiilor susțin că există indicii potrivit cărora Iranul ar fi beneficiat în ultimii ani de sprijin tehnologic din partea Moscovei și Beijingului pentru dezvoltarea programelor sale de drone.

„O amenințare care poate schimba regulile jocului”

În timpul conflictului cu Statele Unite și Israelul, Iranul a utilizat pe scară largă drone de atac, transformându-le într-un instrument esențial al strategiei sale militare.

Emma Bates, expert în războiul cu drone și fondatoarea companiei Cachai, avertizează că o astfel de capacitate ar putea modifica semnificativ echilibrul de forțe pe câmpul de luptă.

„Vom cheltui sume uriașe pentru a ne proteja de un sistem capabil să se coordoneze în acest mod”, a declarat ea pentru CNN.

Potrivit specialistei, dacă un grup de drone poate menține o formație precisă, poate reacționa autonom și poate păstra rezerve pentru atacuri succesive, atunci vorbim despre un nivel de sofisticare care depășește semnificativ tacticile utilizate până acum.

În prezent, autoritățile americane nu au confirmat oficial existența unei astfel de capabilități în arsenalul iranian. Cu toate acestea, relatarea pilotului continuă să fie analizată de experții în informații și apărare, pe fondul negocierilor aflate în desfășurare între Washington și Teheran pentru încheierea conflictului.