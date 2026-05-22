Secretarul general al NATO a lăudat, vineri, 22 mai, România pentru susținerea acordată Statelor Unite în contextul conflictului din Iran. El a dat ca exemplu modificările legislative adoptate la București privind facilitarea operațiunilor militare americane.

„Când privim la Europa acum, în ultimele două luni, țările europene s-au ridicat masiv la nivelul angajamentelor. Am fost în București săptămâna trecută și am văzut cu ochii mei cum guvernul român a schimbat legislația pentru a face acest lucru posibil și a făcut-o într-o zi sau două. Am văzut avioanele cisternă pe aeroportul din București, la fel și Bulgaria, Portugalia”, a declarat Mark Rutt, la începutul reuniunii miniștrilor de Externe din țările membre NATO, care are loc în Suedia.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat vineri România pentru rolul său în cadrul NATO, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre București și Washington.

„Există țări membre NATO care ne-au fost foarte utile: Portugalia, Polonia, România și Bulgaria”, a declarat oficialul american, în cadrul unui interviu acordat Fox News.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT din luna martie, că România a aprobat desfășurarea temporară pe teritoriul său a trupelor și avioanelor americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit miercuri, 11 martie, într-o ședință de urgență la Palatul Cotroceni pentru a analiza solicitarea Statelor Unite de a desfășura temporar avioane și trupe în România, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Discuțiile au vizat Forța de reacție a NATO (Allied Reaction Force - ARF), o capabilitate strategică multinațională și multidomeniu aflată la dispoziția Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR). Această forță poate fi dislocată în maximum zece zile pentru a asigura un răspuns rapid la orice amenințare la adresa Alianței.

Ulterior, Parlamentul a votat decizia CSAT cu 272 voturi „pentru” și 18 „împotrivă”.