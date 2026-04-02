Sute de butelii ascunse într-un cimitir din India, confiscate de poliție în plină criză a energiei generate de războiul din Orientul Mijlociu

Poliția indiană a confiscat săptămâna aceasta 414 butelii de gaz ascunse într-un cimitir din orașul Hyderabad și a arestat persoanele implicate în încercarea de a le vinde pe piața neagră, pe fondul penuriei cauzate de războiul cu Iranul.

Autoritățile au declarat că acuzații încercau să vândă butelii atât comerciale, cât și de uz casnic, la un preț de aproape trei ori mai mare decât valoarea actuală de pe piață. O butelie comercială, care costă în mod normal aproximativ 2.100 de rupii indiene (22 de dolari), a fost oferită spre vânzare cu până la 6.000 de rupii, a explicat joi un oficial guvernamental.

India, al doilea importator mondial de GPL, își acoperă aproximativ 60% din cerere prin achiziții din străinătate, în principal din Orientul Mijlociu. Pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, transporturile maritime au fost perturbate, ceea ce a generat o penurie semnificativă de butelii de gaz pe piața internă, scrie Reuters.

„Chiar ieri, au fost efectuate aproximativ 2.600 de raiduri și au fost confiscate aproximativ 700 de butelii”, a declarat Sujata Sharma, un înalt oficial al Ministerului Petrolului și Gazelor Naturale, în cadrul unei conferințe de presă privind criza din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește descoperirea recentă, oficialul a precizat: „În plus, aproximativ 400 de butelii au fost găsite recent într-un singur loc, într-un cimitir din Hyderabad. Zece persoane au fost reținute acolo, iar distribuitorul implicat a fost suspendat.”

Autoritățile au intensificat raidurile în întreaga țară pentru a combate acumularea și vânzarea ilegală a buteliilor de gaz, în condițiile în care cererea depășește oferta pe piața internă, iar penuria afectează gospodăriile și afacerile comerciale.