Cum a devenit Germania dependentă de India pentru forță de muncă: „Avem mulți angajatori disperați, care nu găseau pe nimeni să lucreze pentru ei”

Germania se confruntă în continuare cu o criză a forței de muncă, pe fondul îmbătrânirii populației și al lipsei tinerilor care să înlocuiască angajații care ies la pensie. Autoritățile și companiile germane au început să apeleze tot mai mult la muncitori din India, o țară cu un surplus semnificativ de tineri disponibili pe piața muncii.

Inițiativa a pornit în 2021, când Handirk von Ungern-Sternberg, angajat la Camera Meșteșugarilor din Freiburg, a primit un e-mail neașteptat din India. Mesajul era simplu: organizația respectivă avea „mulți tineri motivați care caută formare profesională” și dorea să afle dacă există interes din partea angajatorilor germani.

„Aveam foarte mulți angajatori disperați, care nu găseau pe nimeni să lucreze pentru ei. Așa că am decis să încercăm”, a declarat acesta, potrivit BBC.

Primele discuții au vizat sectorul măcelăriei, unul dintre domeniile grav afectate de lipsa personalului. Potrivit reprezentanților breslei, industria este în declin de ani buni, iar tinerii germani evită astfel de meserii considerate dificile și solicitante.

„Munca de măcelar este grea. În ultimii 25 de ani, tinerii au ales alte direcții”, a explicat Joachim Lederer, reprezentant al breslei măcelarilor.

Potrivit publicației citate, în urma colaborării cu o agenție de recrutare din India, 13 tineri au ajuns în Germania în 2022 pentru a începe ucenicii în acest domeniu.

Printre ei se află și tineri care au părăsit pentru prima dată țara natală, atrași de oportunitățile economice și de nivelul de trai mai ridicat.

„Am vrut să văd lumea, să îmi cresc nivelul de trai și să am o securitate socială mai bună”, a spus una dintre participantele la program.

Inițiativa s-a extins rapid, iar numărul muncitorilor indieni din acest sector a crescut la aproximativ 200. Mai mult, colaborarea a dus la înființarea unei agenții dedicate recrutării de forță de muncă din India către Germania, cu planuri de extindere în mai multe domenii, inclusiv construcții, mecanică sau brutărie.

Problema este una structurală. Germania are nevoie anual de sute de mii de lucrători străini pentru a-și menține economia funcțională. Estimările recente indică necesitatea a aproximativ 288.000 de muncitori pe an, în caz contrar existând riscul unei scăderi semnificative a populației active până în 2040.

Tinerii indieni aleg Germania pentru salarii mai mari

Pe de altă parte, India dispune de un excedent de tineri care caută oportunități în străinătate.

„India are 600 de milioane de persoane sub 25 de ani. Doar 12 milioane intră anual pe piața muncii, ceea ce creează un surplus masiv de forță de muncă”, a explicat un reprezentant al agenției implicate în recrutare.

Reluarea și intensificarea colaborării dintre cele două state a fost facilitată și de acordurile bilaterale semnate în 2022, precum și de decizia Germaniei de a crește semnificativ numărul vizelor acordate lucrătorilor calificați din India.

Datele oficiale arată o creștere accelerată a numărului de muncitori indieni în Germania, de la puțin peste 23.000 în 2015 la peste 136.000 în 2024.

Pentru mulți dintre acești tineri, mutarea în Germania reprezintă o șansă la un trai mai bun.

„Nu voiam să investesc într-o facultate și apoi să ajung să lucrez pe un salariu mic în India. În Germania avem salarii mai mari și pot să-mi și ajut familia”, a explicat unul dintre ucenicii indieni care a ales să devină brutar în Germania.

În prezent, autoritățile și mediul privat din Germania continuă să vadă în recrutarea de forță de muncă din India o soluție viabilă pentru acoperirea deficitului tot mai accentuat de personal calificat.