Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Două petroliere cu GPL destinate Indiei au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Două petroliere încărcate cu gaz petrolier lichefiat (GPL), destinate Indiei, au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz și se îndreaptă către porturile indiene, a anunțat duminică guvernul de la New Delhi.

Două petroliere indiene au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Shutterstock

Navele BW Tyr și BW Elm transportă aproximativ 94.000 de tone de gaz utilizat pentru gătit. Conform unui comunicat, citat de Reuters, acestea sunt așteptate să ajungă în portul Mumbai pe 31 martie și în portul New Mangalore pe 1 aprilie.

Traversarea are loc într-un context tensionat în regiune. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a dus aproape la blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global. Cu toate acestea, Iranul a transmis că navele considerate „neostile” pot tranzita zona, cu condiția coordonării cu autoritățile iraniene.

Cele două petroliere se numără printre cele mai recente nave sub pavilion indian care au reușit să traverseze strâmtoarea. Datele de monitorizare furnizate arată că alte patru petroliere cu GPL au finalizat deja tranzitul, în timp ce trei nave se află încă în sectorul vestic al strâmtorii.

Autoritățile indiene au mai precizat că, în regiunea vestică a Golfului Persic, se află în continuare 18 nave sub pavilion indian, la bordul cărora lucrează 485 de marinari indieni.

India este al doilea cel mai mare importator de GPL la nivel mondial. Anul trecut, consumul total al țării a ajuns la 33,15 milioane de tone, aproximativ 60% din necesar fiind acoperit din importuri. Din acestea, circa 90% provin din Orientul Mijlociu.

Autoritățile de la New Delhi au subliniat că operațiunile din porturile indiene se desfășoară în condiții normale, fără blocaje sau congestionări ale traficului maritim. 

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete? Radu Miruță: „Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”
mediafax.ro
image
“Ce face antrenorul Gică Hagi cu jucătorul Ianis Hagi la naționala României?” Giovanni Becali, reacție uluitoare
fanatik.ro
image
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
libertatea.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data când se dau ajutoare la pensie. Vin încă 50 lei în plus la pensie. Pentru cine?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carnea mai sănătoasă care înlocuiește mielul pe masa de Paște. Tot mai mulți români o aleg
playtech.ro
image
De ce a vrut să renunțe la carieră cea mai frumoasă jucătoare de fotbal. Și-a implorat mama să o lase să ia această decizie
fanatik.ro
image
Zimbrii revin în România, iar rezultatele surprind chiar și cercetătorii. Vegetația a crescut cu 30%
ziare.com
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții
click.ro
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Povestea „fetiței-miracol”: s-a născut după ce mama ei a murit în urma unei căderi de la 27 de metri
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?