Două petroliere încărcate cu gaz petrolier lichefiat (GPL), destinate Indiei, au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz și se îndreaptă către porturile indiene, a anunțat duminică guvernul de la New Delhi.

Navele BW Tyr și BW Elm transportă aproximativ 94.000 de tone de gaz utilizat pentru gătit. Conform unui comunicat, citat de Reuters, acestea sunt așteptate să ajungă în portul Mumbai pe 31 martie și în portul New Mangalore pe 1 aprilie.

Traversarea are loc într-un context tensionat în regiune. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a dus aproape la blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global. Cu toate acestea, Iranul a transmis că navele considerate „neostile” pot tranzita zona, cu condiția coordonării cu autoritățile iraniene.

Cele două petroliere se numără printre cele mai recente nave sub pavilion indian care au reușit să traverseze strâmtoarea. Datele de monitorizare furnizate arată că alte patru petroliere cu GPL au finalizat deja tranzitul, în timp ce trei nave se află încă în sectorul vestic al strâmtorii.

Autoritățile indiene au mai precizat că, în regiunea vestică a Golfului Persic, se află în continuare 18 nave sub pavilion indian, la bordul cărora lucrează 485 de marinari indieni.

India este al doilea cel mai mare importator de GPL la nivel mondial. Anul trecut, consumul total al țării a ajuns la 33,15 milioane de tone, aproximativ 60% din necesar fiind acoperit din importuri. Din acestea, circa 90% provin din Orientul Mijlociu.

Autoritățile de la New Delhi au subliniat că operațiunile din porturile indiene se desfășoară în condiții normale, fără blocaje sau congestionări ale traficului maritim.