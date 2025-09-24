Video Cel puțin 14 morți și peste 120 de dispăruți în Taiwan după ruperea unui lac de baraj provocată de super-taifunul Ragasa

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 124 sunt date dispărute în estul Taiwanului, după ce un lac de baraj format în urma alunecărilor de teren s-a revărsat marți după-amiază, 24 septembrie, în localitatea Guangfu. Tragedia s-a produs în contextul ploilor torențiale aduse de super-taifunul Ragasa, care a lovit insula încă de luni.

„La ora 7 dimineața (n.r. miercuri), 14 persoane au fost confirmate decedate și 18 au fost raportate rănite”, a declarat Lee Kuan-ting, purtătorul de cuvânt al guvernului local, potrivit The Guardian. Pompierii taiwanezi au anunțat miercuri că 124 de persoane sunt încă dispărute în zonă, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare.

Super-taifunul Ragasa a produs deja pagube majore în regiune. În nordul Filipinelor a ucis cel puțin două persoane, a doborât copaci, a smuls acoperișuri și a forțat mii de oameni să se adăpostească în școli și centre de evacuare.

Hong Kong și sudul Chinei se află miercuri în stare de alertă maximă. Observatorul din Hong Kong a emis cel mai înalt nivel de avertizare pentru taifun, T10, în timp ce valuri de aproape cinci metri loveau promenada din cartierul Heng Fa Chuen. Autoritățile au închis școli, întreprinderi și au anulat sute de zboruri. În Shenzhen, peste 400.000 de persoane au fost evacuate preventiv.

Oamenii de știință avertizează că încălzirea globală intensifică frecvența și puterea furtunilor tropicale, iar Ragasa – cu vânturi de aproape 200 km/h – confirmă temerile privind efectele schimbărilor climatice asupra regiunii Asiei de Est.