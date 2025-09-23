Video Super-taifunul Ragasa amenință milioane de oameni. Aeroportul din Hong Kong va fi închis pentru 36 de ore

Peste 10.000 de persoane s-au refugiat luni în şcoli şi în centre de evacuare din Filipine, în contextul în care ploile torenţiale şi vânturile violente aduse de super-taifunul Ragasa s-au abătut asupra nordului ţării şi a sudului Taiwanului, potrivit AFP. Aeroportul din Hong Kong va fi închis marți seara, pentru 36 de ore, notează Reuters.

Taifunul, care a crescut în intensitate pe măsură ce se îndreapta spre sudul Chinei, a atins uscatul la mijlocul zilei de luni, pe insulele filipineze Babuyan. Aceste insule slab populate se află la circa 740 de kilometri sud de Taiwan, în strâmtoarea Luzon.

La ora 11.00 (03.00 GMT) a zilei de luni, au fost înregistrate rafale de vânt care puteau atinge 265 km/h, a precizat serviciul meteorologic naţional, nota, luni, AFP, citată de Agerpres.

„M-am trezit din cauza vântului puternic. Lovea ferestrele şi făcea un zgomot asemănător cu cel al unei maşini în funcţiune", a povestit Tirso Tugagao, un locuitor al oraşului costier Aparri, din provincia Cagayan (nord).

În Taiwan, serviciile meteorologice au avertizat încă de duminică asupra riscului de „ploi deosebit de abundente" în estul insulei.

Şcolile şi birourile guvernamentale au fost închise începând de luni în metropola Manila şi în 29 de provincii filipineze.

În China, serviciile de urgenţă din metropola Shenzhen (sud) au anunţat evacuarea a 400.000 de persoane din calea super-taifunului Ragasa.

Aeroportul din Hong Kong va fi închis marți seara

De asemenea, la Hong Kong, aeroportul internaţional va suspenda toate zborurile de pasageri timp de 36 de ore, începând de marţi seara, a anunţat Qantas Airways, în condiţiile în care centrul financiar asiatic se pregăteşte pentru unul dintre cele mai puternice super-taifunuri din ultimii ani, potrivit Reuters.

Aeroportul va fi închis între ora 20:00 (12:00 GMT) pe 23 septembrie şi ora 08:00 pe 25 septembrie, a precizat Qantas într-un comunicat, adăugând că îi va contacta pe clienţii afectaţi.

Miercuri, rafalele vor atinge puterea unui uragan

Începând de marți, vremea se va deteriora rapid, iar vânturi puternice sunt aşteptate să lovească oraşul miercuri, cu rafale ce ar putea atinge intensitatea unui uragan în larg şi în zonele înalte.

Locuitorii din toată metropola,au început să facă provizii încă de luni dimineaţă. Cozi lungi s-au format la supermarketuri, unde laptele se epuizase deja, în timp ce legumele se vindeau la preţuri de peste trei ori mai mari decât de obicei în pieţele agroalimentare, potrivit martorilor citaţi de Reuters.