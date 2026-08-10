Erupția vulcanului Etna paralizează traficul aerian în Sicilia. Zboruri anulate și restricții pe aeroportul din Catania

Activitatea eruptivă intensă a vulcanului Etna continuă să afecteze transportul aerian din Sicilia. Mai multe zboruri au fost anulate sau reprogramate luni, după ce autoritățile au decis suspendarea aterizărilor pe aeroportul din Catania, unul dintre cele mai importante noduri aeriene ale insulei.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), Etna, cel mai activ vulcan din Europa, continuă să elimine cantități importante de cenușă și materiale vulcanice, potrivit DPA.

Specialiștii au semnalat fluxuri consistente de lavă care se scurg din două puncte aflate la altitudini de aproximativ 2.360 și 2.750 de metri, relatează TVR Info, citând aceeași agenție.

Pentru siguranță, operatorul aeroportului din Catania a suspendat toate aterizările până la ora locală 17.00. Măsura a fost luată pentru a reduce riscurile generate de norii de cenușă vulcanică, care pot afecta grav traficul aerian.

Problemele vin într-o perioadă în care Sicilia se află în plin sezon turistic. Pe lângă aterizări, și unele decolări sunt afectate, iar numeroși pasageri au fost nevoiți să își schimbe planurile de călătorie.

Mulți turiști au ales să se îndrepte către aeroportul din Palermo, capitala insulei, sau să utilizeze transportul feroviar pentru a ajunge la destinație.

Autoritățile mențin în vigoare cel mai ridicat nivel de avertizare, cod roșu, care indică faptul că o erupție cu emisii semnificative de cenușă vulcanică este în desfășurare sau poate avea loc în orice moment.

Cu o altitudine de peste 3.300 de metri, Etna erupe frecvent și este monitorizat permanent de specialiști, fiind unul dintre cei mai activi vulcani din lume.