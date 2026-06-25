O navă comercială a fost lovită de un proiectil necunoscut în Strâmtoarea Hormuz, după amenințările Iranului

O navă comercială sub pavilion Singapore a fost lovită joi de un proiectil necunoscut în timp ce traversa Strâmtoarea Hormuz, în apropierea coastelor Omanului, au anunțat autoritățile britanice pentru securitate maritimă, scrie South China Morning Post, citând Reuters.

Potrivit UK Maritime Trade Operations (UKMTO), proiectilul a lovit partea dreaptă a navei și a provocat avarii la puntea de comandă. Căpitanul a raportat că nu există victime și nici scurgeri care să afecteze mediul.

Incidentul s-a produs la aproximativ 7,5 mile marine sud-est de portul Dahit, din Oman.

Atacul este investigat

Compania britanică de securitate maritimă Ambrey a apreciat, pe baza evaluărilor preliminare, că este vorba despre un atac.

O altă sursă din domeniul securității maritime a declarat că nava ar fi fost vizată de o dronă, însă autorul atacului nu a fost stabilit până în prezent.

Potrivit grupului britanic Vanguard și unor surse din domeniul securității maritime, nava lovită este portcontainerul Ever Lovely, aflat sub pavilion Singapore.

Incidentul are loc după avertismentele Iranului

Atacul a fost raportat la câteva ore după ce Garda Revoluționară iraniană a avertizat că navele comerciale ar trebui să folosească doar rutele stabilite de Iran pentru a traversa Strâmtoarea Hormuz, amenințând cu măsuri împotriva celor care nu respectă aceste indicații.

Înaintea incidentului, secretarul de stat american Marco Rubio avertizase că orice încercare a Iranului de a amenința sau bloca traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz ar crea o problemă majoră.

În paralel, Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind un acord interimar de pace, care vizează inclusiv siguranța navigației în Golful Persic și programul nuclear iranian.

Autoritățile continuă să investigheze incidentul, iar UKMTO le recomandă echipajelor navelor care tranzitează zona să fie atente.