Luni, 1 Iunie 2026
Ultimele știri

Trump, mesaj către americani în plin schimb de atacuri cu Iranul: „Stați liniștiți și relaxați-vă”

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a încercat luni, 1 iunie, să calmeze temerile privind escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, transmițând un mesaj optimist populației, în contextul în care cele două state au continuat schimbul de atacuri militare.

Președintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia
Liderul de la Casa Albă a afirmat că situația va fi rezolvată și a insistat că autoritățile iraniene sunt interesate de încheierea unui acord, relatează The Independent.

„Stați liniștiți și relaxați-vă, totul se va rezolva bine până la urmă – așa se întâmplă întotdeauna!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare. El a adăugat că Iranul „dorește cu adevărat să încheie un acord”.

FOTO: Captură Video
Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să crească.

Noi atacuri între SUA și Iran

Potrivit autorităților iraniene, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a vizat o bază aeriană folosită anterior într-un atac american asupra unui turn de telecomunicații de pe Insula Sirik.

În același timp, autoritățile din Kuweit au anunțat că au interceptat mai multe rachete.

La rândul său, armata americană a transmis că a efectuat în weekend „lovituri de autoapărare” împotriva unor instalații iraniene de control al radarelor și dronelor, ca răspuns la ceea ce Washingtonul a descris drept acțiuni agresive ale Teheranului.

De asemenea, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că Iranul a doborât o dronă americană de tip MQ-1 care opera deasupra apelor internaționale.

Armistițiul fragil s-a prăbușit

Schimburile de atacuri s-au intensificat în ultima săptămână, după eșecul negocierilor privind prelungirea armistițiului și redeschiderea Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim internațional.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale la nivel mondial, iar orice perturbare a circulației în zonă poate avea efecte asupra piețelor energetice globale.

Iranul acuză SUA că au încălcat armistițiul

Președintele Parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf, a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul prin acțiunile militare desfășurate în weekend.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, oficialul iranian a susținut că blocada navală impusă de SUA și ceea ce a numit „escaladarea crimelor de război” comise de Israel în Liban reprezintă dovezi ale nerespectării acordului de încetare a focului.

„Fiecare alegere are un preț, iar factura va veni la scadență. Totul se va aranja”, a transmis Ghalibaf.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă astfel să genereze îngrijorări la nivel internațional, în condițiile în care perspectivele unei soluții diplomatice rămân incerte, iar atacurile reciproce riscă să destabilizeze și mai mult regiunea Orientului Mijlociu.

