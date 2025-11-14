SUA pregătesc o împărțire pe termen lung a Fâșiei Gaza: o „zonă verde”, sub control internațional și o „zonă roșie” lăsată în ruine

Planurile militare americane arată că aproape toți palestinienii ar urma să rămână în „zona roșie”, unde nu este prevăzută reconstrucția, în timp ce reconstrucția ar începe doar în estul Fâșiei Gaza, sub control israelian și internațional.

Potrivit unor documente militare americane obținute de The Guardian, forțe străine ar urma să se desfășoare inițial alături de soldații israelieni în estul Gazei, de-a lungul actualei „linii galbene” controlate de Israel. Aceasta ar lăsa teritoriul împărțit între zona verde și zona roșie.

„Ideal ar fi să vrei să faci totul întreg, nu? Dar asta e doar o aspirație. Va dura ceva timp. Nu va fi ușor”, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Planurile ridică întrebări serioase despre angajamentul Washingtonului de a transforma încetarea focului anunțată luna trecută într-un acord politic durabil, care să asigure autoguvernare palestiniană în Gaza, așa cum a promis Donald Trump.

Planuri care se schimbă de la o săptămână la alta

Propunerile privind viitorul Gazei par să se modifice cu rapiditate, reflectând o abordare improvizată asupra unuia dintre cele mai complicate conflicte ale lumii. După ce SUA au promovat ideea unor tabere închise, numite „alternative safe communities” (ASC), acest model ar fi fost deja abandonat.

„Aceasta este o imagine de moment a unui concept prezentat la un anumit moment. Deja au trecut peste asta”, a spus oficialul american.

Organizațiile umanitare afirmă că nu au fost informate oficial despre schimbarea planului. Fără un acord clar privind o forță internațională de menținere a păcii, retragerea armatei israeliene și începerea reconstrucției, mediatori internaționali avertizează că Gaza riscă să rămână într-o situație „nici pace, nici război”.

Forța internațională de stabilizare: ambiții americane, reticență europeană

O componentă centrală a planului de pace în 20 de puncte propus de Trump este crearea unei forțe internaționale de stabilizare (ISF). SUA speră ca o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU să fie adoptată la începutul săptămânii viitoare.

„Primul pas este să obținem rezoluția. Țările nu vor face angajamente ferme până nu văd cu adevărat textul care a fost adoptat”, a declarat oficialul american.

Trump a exclus trimiterea de soldați americani pe teren sau finanțarea reconstrucției. „SUA au transmis foarte clar: vor să stabilească viziunea, dar nu să o plătească”, a spus o sursă diplomatică.

Documente ale comandamentului militar american Centcom arată că SUA vedeau trupele europene drept nucleul ISF, inclusiv până la 1.500 de soldați britanici și 1.000 de francezi. Germania, Olanda și țările nordice ar fi urmat să se ocupe de logistică, informații și spitale de campanie.

Un diplomat a descris planurile drept „delirante”, subliniind că după Irak și Afganistan, liderii europeni sunt foarte reticenți să-și riște soldații în Gaza. Până acum, doar Italia și-a exprimat deschiderea pentru o posibilă contribuție de trupe.

Reticența Iordaniei și presiunile regionale

Planurile americane includ și potențiala participare a Iordaniei, cu sute de infanteriști și până la 3.000 de polițiști. Dar regele Abdullah a respins categoric ideea, spunând că țara sa este „prea apropiată politic” de Gaza. Peste jumătate din populația Iordaniei are origini palestiniene, iar implicarea în securizarea unei Gaza divizate, în coordonare cu Israelul, ar fi extrem de impopulară.

SUA propun o „zonă verde” controlată militar

Conceptul american prevede ca ISF să opereze exclusiv în zona verde. Dispozitivul militar ar începe cu câteva sute de soldați și s-ar extinde treptat până la 20.000. Soldații nu ar opera în vestul liniei galbene, unde Hamas își restabilește controlul. „Nu vei părăsi [zona verde]”, a spus oficialul american.

Un alt document arată că militarii străini ar urma să supravegheze punctele de trecere de-a lungul liniei de control, în strânsă coordonare cu trupele israeliene, un detaliu care neliniștește statele potențial contributoare.

Retragerea Israelului ar avea loc doar atunci când „condițiile de securitate internațională” ar fi îndeplinite. Nu există un termen estimat.

Reconstrucție condiționată și populație strămutată

Trump prevede o viitoare forță de poliție palestiniană, considerată soluția „pe termen lung” pentru securitatea internă, dar planificatorii americani îi atribuie un rol restrâns: doar 200 de recruți la început, eventual 3.000-4.000 după un an.

Reconstrucția ar începe în zona verde, iar SUA speră că palestinienii se vor muta acolo atrași de condiții mai bune.

„Pe măsură ce lucrurile evoluează și se creează condițiile pentru progrese semnificative în reconstrucție, civilii din Gaza vor începe să se mute acolo și să prospere”, a spus oficialul. „Oamenii vor spune: «Hei, vrem asta», și atunci totul va evolua în acea direcție. Nimeni nu vorbește despre o operațiune militară pentru a-i forța să vină”.

Dar ideea unei zone verzi amintește de eșecurile din Irak și Afganistan, unde asemenea enclave au devenit simboluri ale izolării trupelor americane.

Între timp, nevoia de reconstrucție este enormă: peste 80% dintre clădirile din Gaza au fost avariate sau distruse, inclusiv aproape toate școlile și spitalele, potrivit datelor ONU. Aproape toată populația, peste 2 milioane de oameni, este înghesuită în zona roșie, de-a lungul coastei, unde accesul la apă potabilă, adăpost și servicii de bază este extrem de limitat.