Marți, 4 Noiembrie 2025
Fâșia Gaza va fi administrată de o forță internațională, sub coordonare americană

Publicat:

Un proiect american de rezoluție ONU prevede trimiterea unei forțe internaționale în Gaza și acordarea unui mandat de doi ani Statelor Unite pentru administrarea și securizarea teritoriului.

Ororile războiului din Gaza FOTO: Profimedia
Ororile războiului din Gaza FOTO: Profimedia

Elaborat de administrația Trump, proiectul Consiliului de Securitate al ONU ar oferi Statelor Unite și partenerilor lor un mandat de doi ani pentru a guverna Fâșia Gaza și a asigura securitatea regiunii, potrivit documentelor citate de Times of Israel, publicate luni în exclusivitate de site-ul american Axios, cunoscut pentru dezvăluirile sale din cercurile politice de la Washington, scrie Mediafax.

Mandat pentru dezarmarea Hamas

Proiectul prevede crearea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), responsabilă cu securizarea granițelor cu Israelul și Egiptul, protejarea civililor, zonele umanitare și instruirea noilor polițiști palestinieni – o nouă structură de poliție palestiniană, creată sub mandat internațional.

Noua forță de stabilizare trebuie să dezarmeze Hamas și să distrugă infrastructura militară a grupării, precum depozitele de arme și tunelurile. Donald Trump a atras atenția recent că, dacă Hamas nu va renunța la arme, „vom dezarma noi gruparea, rapid și, poate, violent”.

Rezoluția subliniază că ISF va acționa „în strânsă consultare și cooperare cu Egiptul și Israelul”, îndeplinind și „alte sarcini necesare în sprijinul acordului privind Gaza.

Planul de pace, încă blocat

Propunerea are în vedere și crearea unui „Consiliu al Păcii”, o administrație tranzitorie cu personalitate juridică internațională, care ar urma să „coordoneze finanțarea pentru reconstrucția Gazei până când Autoritatea Palestiniană își finalizează reformele”. Primele trupe ar putea fi desfășurate până la începutul anului 2026, iar Washingtonul dorește adoptarea rezoluției în câteva săptămâni.

Planul face parte dintr-un program mai amplu de pace în 20 de puncte, blocat momentan din cauza refuzului Hamas de a preda toate corpurile ostaticilor rămași.

Rezoluția vizează doar Gaza, nu și Cisiordania

În prezent, Israelul controlează circa 53% din teritoriu, urmând ca trupele sale să se retragă treptat „pe baza standardelor și termenelor convenite între noua structură militară, Statele Unite și așa-numiții garanți ai acordului, respectiv state aliate și actori regionali, precum Egiptul sau Arabia Saudită, care ar urma să supravegheze aplicarea planului de demilitarizare a Gazei.

Într-o etapă finală, trupele israeliene ar trebui să se retragă complet, menținând doar „o prezență perimetrală de securitate” până la stabilizarea completă a zonei.

Proiectul de rezoluție se referă strict la Fâșia Gaza și nu face nicio nicio referire la Cisiordania sau Ierusalimul de Est, considerat de ONU parte a Cisiordaniei, concentrându-se exclusiv pe securizarea și administrarea postbelică a acestui teritoriu.

Nucleul – soldați din Indonezia, Azerbaidjan și Pakistan

Șase state musulmane – Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Pakistan și Indonezia – s-au întâlnit luni la Istanbul pentru a discuta viitorul Gazei. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că țările vor decide dacă vor trimite trupe „în funcție de mandatul și autoritatea noii forțe militare internaționale”.

Unul dintre cele mai mari trusturi media din Israel, Ynet, a relatat că soldați din Indonezia, Azerbaidjan și Pakistan ar putea forma nucleul forței internaționale.

Trump caută acordul saudit pentru planul său

Washingtonul intenționează să depună proiectul de rezoluție la Consiliul de Securitate al ONU înainte de întâlnirea programată pe 18 noiembrie între Donald Trump și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Dicuțiile cu un proiect deja pus pe masa internațională ar întări poziția diplomatică a Washingtonului în fața Arabiei Saudite

