Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Zeci de combatanți Hamas, blocați în tunelurile din Gaza. Armata israeliană a început să le distrugă

Război în Ucraina
Publicat:

Zeci de luptători înarmați ai grupării Hamas ar fi blocați în tuneluri aflate dincolo de linia galbenă, partea controlată de Israel a Fâșiei Gaza după încheierea armistițiului între părți mediat de SUA, a relatat WSJ.

Israelul a început să distrugă tunelurile din Gaza foto x/israel war room
Israelul a început să distrugă tunelurile din Gaza foto x/israel war room

În mai, armata israeliană a lansat o campanie de a-i elimina pe militanți și a distruge vastul sistem de tuneluri al Hamas, unde gruparea a ascuns luptători, ostatici și arme pe tot parcursul conflictului.

Strategia Israelului:: să taie comunicarea între diferite secțiuni ale rețelei subterane. Retragerea parțială a Israelului în cadrul armistițiului mediat de SUA luna trecută a însemnat că o parte dintre militanți au rămas în spatele liniei galbene. Aceștia ar fi blocați în subteran, fără niciun fel de mijloace de e se salva și cu provizii în scădere.

Situația luptătorilor Hamas și eventuale noi încleștări între aceștia și trupele israeliene sunt cea mai importantă amenințare față de armistițiul. Oficialii arabi au declarat că decizia privind militanții asediați a devenit un aspect intens disputat în cadrul negocierilor.

Gruparea dorește ca Israelul să le ofere luptătorilor tranzitul în siguranță pe teritoriul controlat de Hamas. 

Israelul cere ca aceștia să se predea, sau îi va ucide.

„Politica Israelului în Gaza este clară: IDF acționează pentru a distruge tunelurile și a elimina teroriștii Hamas fără nicio restricție în zona galbenă aflată sub controlul nostru”, a declarat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, într-o postare pe X, miercuri.

Informații contradictorii despre luptătorii Hamas care ar fi blocați în subteran

Oficialii israelieni și arabi estimează că între 200 și 300 de luptători s-ar afla în tuneluri.

Gruparea Hamas le-a transmis mediatorilor că numărul este mult mai mic, circa de 100 de oameni. Oficialii arabi speculează că e posibil ca unii dintre ei să fi murit între timp de foame, în lipsa proviziilor de alimente. Majoritatea acestora ar fi blocați în orașul Rafah, în sud, iar alții s-ar afla în zone din centrul și nordul Gazei, unde Israelul are un control parțial, au declarat oficialii israelieni și arabi, inclusiv în cartiere la est de Khan Younis, Beit Hanoun și Shuja'iyya.

Acești luptători au organizat o ambuscadă în care au murit trei soldați, incident care a declanșat valuri de atacuri aeriene soldate cu moartea a 145 de locuitori din Gaza, au declarat autoritățile sanitare palestiniene.

Hamas a declarat că a pierdut capacitatea de a comunica cu acești combatanți în martie. Totodată, a susținut că nu a ordonat atacurile asupra trupelor israeliene. Apoi, duminică, pe măsură ce discuțiile pentru evacuarea acestor militanți au avansat, Hamas a declarat că a găsit o modalitate de a comunica cu aceștia, potrivit oficialilor arabi.

Oficialii militari israelieni susțin că nu este adevărat: Hamas ar fi reușit, de fapt, să comunice cu luptătorii blocați tot timpul, dar fiind că tunelurile sunt echipate cu sisteme de comunicații.

Negocierile privind eliberarea luptătorilor Hamas au început săptămâna trecută, după ce SUA au pus în discuție ideea de a le oferi o cale sigură de tranzit, au declarat oficiali arabi. O propunere a fost ca aceștia să fie evacuați de Crucea Roșie. Israelul a fost inițial de acord, dar a pus condiția ca luptătorii să renunțe la arme și Hamas să returneze mai multe trupuri ale ostaticilor.

„De câteva luni, armata israeliană a încercuit și urmărit teroriștii Hamas care se ascund într-un «buzunar» în zona Rafah, teroriști care au ucis trei dintre luptătorii noștri eroici chiar în ultimele zile”, a scris luni, pe X, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. „A-i lăsa să plece în siguranță chiar când militari israelieni se apropie de ei și îi elimine este o nebunie din punct de vedere al securității și al moralității.”

Israelul se teme că uciderea luptătorilor Hamas blocați ar putea opri procesul de returnare a ostaticilor decedați rămași în Gaza, a declarat Yaakov Amidror, fost consilier pe probleme de securitate națională sub conducerea lui Netanyahu.

Din acest motiv, trupele ar încearca să-i găsească pe militanți, și să-i captureze, mai degrabă decât să-i ucidă, a declarat Amir Avivi, un fost înalt oficial al apărării israelian, apropiat de sistemul de securitate.

„Încearcă să cartografieze zona subterană”, a spus Avivi. „Dacă vor afla exact unde se află, vor trebui să se predea.”

Cadavrele a șase ostatici rămân în Gaza, iar Israelul susține că Hamas prelungește procesul pentru a câștiga timp pentru a continua reconsolidarea puterii în enclavă sub acoperirea unui armistițiu și fără nicio forță externă desfășurată în Fâșie. Întoarcerea tuturor ostaticilor rămâne principala problemă care împiedică progresul acordului de armistițiu către următoarea fază.

În următoarea fază a armistițiului, administrația Trump speră să înceapă să ofere locuințe temporare palestinienilor strămutați în zonele din Gaza care nu se mai află sub controlul Hamas, potrivit oficialului american.

În partea Fâșiei controlată de Israel locuiesc deja sute sau mii de membri ai milițiilor și familiile acestora care se opun Hamas, conform diferitelor estimări ale oficialilor militari israelieni, oficialilor arabi și comandanților superiori ai milițiilor anti-Hamas.

