Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
SUA iau în calcul construirea unei baze militare de mari dimensiuni lângă Fâșia Gaza

Publicat:

Statele Unite analizează posibilitatea de a ridica o bază militară temporară capabilă să găzduiască până la 10.000 de persoane, în apropierea Fâșiei Gaza. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de creare a unei forțe internaționale de stabilizare care să supravegheze respectarea armistițiului dintre Israel și gruparea Hamas, scrie Bloomberg, citând documente interne ale armatei americane.

Locuitorii din Gaza locuiesc în corturi/FOTO:Profimedia
Locuitorii din Gaza locuiesc în corturi/FOTO:Profimedia

Potrivit sursei, Marina SUA a transmis unor companii selectate o solicitare de informații privind costurile pentru „o bază operațională temporară, complet autonomă, capabilă să adăpostească 10.000 de persoane și să ofere 10.000 de metri pătrați de birouri pentru o perioadă de 12 luni”. Locația indicată în document: „în apropierea Gazei, Israel”.

Washingtonul încearcă să atragă sprijin internațional pentru inițiativa de trimitere a trupelor străine în Gaza, care să contribuie la menținerea unui armistițiu fragil, convenit luna trecută între Israel și Hamas. Viitoarele Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) ar urma să coopereze cu Israelul și Egiptul în asigurarea securității regiunii și în eforturile de reconstrucție după mai bine de doi ani de război.

SUA caută parteneri

„Forțele armate americane colaborează cu partenerii militari internaționali pentru a dezvolta posibile opțiuni de desfășurare a unor trupe în cadrul acestor forțe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, Tim Hawkins. El a precizat însă că „trupele americane nu vor fi dislocate în interiorul Gazei”.

Un oficial american, citat sub protecția anonimatului, a confirmat că documentul reprezintă doar prima etapă de planificare pentru o bază destinată forțelor de stabilizare în sudul Israelului. În ultimele luni, SUA au suplimentat prezența militară din regiune, inclusiv printr-un centru de comandă cu circa 200 de soldați americani și aliați, amplasat în sudul Israelului, după acordul de încetare a focului supervizat personal de președintele Donald Trump.

De la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a încercat să tempereze speculațiile, spunând că administrația „nu a aprobat un asemenea proiect”, iar documentul ar fi „doar o schiță realizată de câțiva ofițeri militari”.

Solicitarea transmisă contractorilor nu echivalează cu un apel oficial la ofertă și nu garantează semnarea unui contract. Totuși, ea oferă o imagine asupra tipului de infrastructură pe care Pentagonul îl are în vedere: o bază complet funcțională, cu sisteme proprii de securitate, alimentare cu energie și apă, spații medicale, cantine, spălătorii și rețea de comunicații.

Bradley Bowman, director la Foundation for Defense of Democracies, explică dimensiunea proiectului prin complexitatea misiunii. „Pentru coordonarea logistică a unei eventuale operațiuni de dezarmare a Hamas, este nevoie de o bază mare, separată de cele israeliene. E posibil ca Pentagonul să pregătească terenul pentru o implicare mai amplă în susținerea planului președintelui Trump privind Gaza”, spune el.

Ce spune Israelul

Israelul, deși depinde de sprijinul militar american, nu a permis până acum instalarea unor baze permanente ale SUA pe teritoriul său. „Lucrăm împreună cu americanii și cu alți parteneri la conturarea viitorului Gazei. Sunt analizate mai multe idei”, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Presă israeliană apropiată de mediile guvernamentale relatase anterior că Washingtonul intenționează să construiască o bază de mari dimensiuni în apropierea Gazei pentru a monitoriza respectarea armistițiului, citând oficiali implicați în discuțiile preliminare.

Conform documentului obținut de Bloomberg, contractorul selectat ar urma să furnizeze „o soluție completă la cheie” – de la construcție până la administrare. Proiectul se înscrie în cadrul programului WEXMAC (Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract), folosit de Marina SUA pentru misiuni internaționale. În trecut, mecanismul a fost utilizat și pentru extinderea capacităților logistice destinate centrelor de detenție pentru migranți în SUA.

Bloomberg amintește că un contract similar, de 1,26 miliarde de dolari, a fost semnat în iulie pentru construirea unui complex de corturi cu 5.000 de locuri la baza militară El Paso.

Administrația Trump încearcă să mențină în viață acordul de încetare a focului din Gaza, amenințat de noile atacuri israeliene asupra pozițiilor Hamas. La începutul lunii octombrie, Washingtonul a transmis unor membri ai Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluție privind înființarea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Gaza, pentru o perioadă de cel puțin doi ani. Planul ar oferi Statelor Unite și aliaților lor atribuții extinse în administrarea teritoriului.

SUA

