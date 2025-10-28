Israelul reluat bombardamentele asupra orașului Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise

Avioanele israeliene au lansat marți lovituri în orașul Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea militantă Hamas că a încălcat încetarea focului din teritoriul palestinian și a ordonat armatei să desfășoare „atacuri puternice”.

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte patru rănite într-un atac asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Sabra al orașului, iar o zonă din apropierea spitalului Shifa – cel mai mare spital încă funcțional din nordul Gazei – a fost, de asemenea, lovită, au informat oficiali din Gaza, martori și presa Hamas, potrivit Reuters.

Armata israeliană nu a comentat imediat atacurile, care reprezintă cel mai recent episod de violență într-un armistițiu fragil ce durează de trei săptămâni și care a urmat unei declarații a biroului lui Netanyahu, potrivit căreia acesta a ordonat lovituri imediate.

Declarația nu a oferit un motiv concret pentru atacuri, însă un oficial militar israelian a spus că Hamas a încălcat încetarea focului desfășurând un atac împotriva forțelor israeliene într-o zonă din enclavă aflată sub control israelian.

„Aceasta este o nouă încălcare flagrantă a armistițiului”, a spus oficialul.

Acordul de încetare a focului, susținut de Statele Unite, a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt celor doi ani de război declanșați de atacurile sângeroase comise de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, război care a devastat fâșia de coastă. Ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului.

Mai devreme, marți, presa israeliană a relatat despre un schimb de focuri între forțele israeliene și luptători Hamas în orașul Rafah, din sudul Gazei. Armata israeliană nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind aceste informații.

Hamas a negat responsabilitatea pentru un atac asupra forțelor israeliene la Rafah. Gruparea a declarat, de asemenea, într-un comunicat, că rămâne angajată în respectarea acordului de încetare a focului în Gaza.

Loviturile de marți asupra orașului Gaza au venit după ceea ce Israelul a numit sâmbătă o „lovitură țintită” asupra unei persoane din centrul Gazei, despre care susținea că plănuia un atac împotriva trupelor israeliene.

Netanyahu a afirmat, tot marți, că Hamas a încălcat încetarea focului predând „rămășițe greșite” în procesul de returnare către Israel a trupurilor ostaticilor.

Premierul israelian a declarat că rămășițele predate luni aparțineau lui Ofir Tzarfati, un israelian ucis în atacul Hamas din 7 octombrie 2023, ale cărui resturi fuseseră deja parțial recuperate de trupele israeliene în timpul războiului.

În replică, Hamas a spus că urma să predea marți Israelului trupul unui ostatic dispărut, găsit într-un tunel din Gaza. Totuși, aripa armată a grupării, Brigăzile Al-Qassam, a anunțat ulterior că amână predarea, invocând presupuse încălcări ale armistițiului de către Israel.

Hamas a acuzat că Netanyahu caută pretexte pentru a se retrage din angajamentele asumate de Israel.

Conform termenilor acordului de încetare a focului, Hamas a eliberat toți ostaticii în viață în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din timpul războiului, în timp ce Israelul și-a retras trupele și a oprit ofensiva.