 Teheranul cumpără sute de sisteme antiaeriene chinezești, pe fondul conflictului cu SUA | adevarul.ro
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Teheranul cumpără sute de sisteme antiaeriene chinezești, pe fondul conflictului cu SUA

Război în Orientul Mijlociu
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Iranul ar urma să primească, în următoarele săptămâni, primul lot dintr-o comandă de sisteme portabile de apărare antiaeriană de fabricație chineză, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu tranzacția. Livrarea va extinde semnificativ arsenalul antiaerian al Teheranului.

Sistemele chinezesc QW-12
Sistemele chinezesc QW-12/FOTO:X

Teheranul, aflat în plin proces de reconstrucție a capacităților sale de apărare pe fondul conflictului cu Statele Unite, urmează să primească până la 400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) produse în China. Este vorba despre una dintre cele mai ample inițiative cunoscute ale Teheranului de consolidare a apărării antiaeriene de rază scurtă de la izbucnirea războiului cu SUA și Israel — conflict care a scos la iveală vulnerabilități în capacitatea Iranului de a-și proteja obiectivele militare și infrastructura strategică.

Contractul, estimat la 60-70 de milioane de dolari, prevede achiziția a 300-400 de rachete portabile sol-aer, printre care sistemele chinezești QW-12 și FN-16. Teheranul a semnat acordul cu compania Zhongqing Baoshang International Investment, cu sediul în Hong Kong, care a intermediat tranzacția cu furnizorul chinez.

Rute de transport prin Pakistan

Potrivit planului, livrările urmează să ajungă inițial pe cale aeriană din Ürümqi, în vestul Chinei, iar apoi să tranziteze Pakistanul înainte de a intra în Iran, au precizat sursele Reuters, fără a preciza dacă transportul pe acest din urmă tronson se va face pe cale aeriană sau rutieră. Deși acordul a fost deja semnat, calendarul și volumele livrărilor rămân susceptibile de modificări.

Armata pakistaneză a respins categoric orice implicare în această tranzacție, calificând drept „complet fabricate și false" afirmațiile privind rolul Pakistanului în transportul sistemelor antiaeriene chinezești către Iran.

Două surse din serviciile de informații occidentale, precum și un oficial iranian, au declarat pentru Reuters că Teheranul a analizat și varianta unor rute terestre, pentru un transport mai discret al sistemelor militare și al componentelor cu dublă utilizare, în încercarea de a reduce riscul unor obstacole pe parcurs.

O sursă europeană din domeniul securității a menționat existența mai multor contracte aflate în prezent în discuție, privind o posibilă vânzare către Iran a unor sisteme din seria QW, inclusiv QW-12, QW-18 și QW-19. O sursă din Orientul Mijlociu a confirmat că Iranul a încercat să achiziționeze rachete QW-12 și QW-18, fără a putea preciza dacă tranzacția a fost deja finalizată.

Un arsenal antiaerian slăbit de luni de conflict

Iranul are nevoie urgentă de reînarmare, după luni de ostilități în care Statele Unite și Israel au lovit obiective legate de programele iraniene de rachete, drone și apărare antiaeriană, iar Teheranul a răspuns cu salve de rachete balistice și drone. Conflictul a expus dificultățile Iranului în a-și proteja obiectivele militare și strategice în fața aviației moderne și a armamentului de precizie.

Sâmbătă, 25 iulie, Washingtonul a suspendat brusc bombardamentele care durau de două săptămâni, însă președintele american Donald Trump a avertizat că le va relua dacă negocierile nu vor reuși să pună capăt conflictului. Marți, 28 iulie, SUA au anunțat că Iranul a lansat mai multe rachete balistice într-o încercare de a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu.

Deși Iranul a investit masiv, în ultimele două decenii, în rachete, drone și sisteme radar, experții militari subliniază importanța sistemelor portabile de apărare antiaeriană: acestea pot fi desfășurate rapid, sunt operate de echipe reduse și sunt frecvent relocate, ceea ce le face mai puțin vulnerabile decât bateriile antiaeriene fixe.

QW-12 și FN-16 sunt sisteme portabile sol-aer cu ghidare în infraroșu, concepute pentru a lovi aeronave, elicoptere și drone care zboară la altitudine joasă. Mobilitatea lor permite desfășurarea rapidă în jurul obiectivelor militare, al infrastructurii energetice și al altor puncte de importanță strategică. Analiștii din domeniul apărării consideră QW-12 mai puțin performant decât variantele mai noi din seria QW, precum QW-18 și QW-19, dar apreciază totuși că aceste sisteme pot oferi o protecție eficientă la distanțe scurte împotriva dronelor și țintelor care zboară la altitudine joasă.

Această achiziție confirmă că Iranul continuă să se bazeze pe o combinație de producție internă și furnizori străini, în pofida sancțiunilor îndelungate și a restricțiilor privind importul de echipamente militare. Presa a mai relatat anterior că Iranul se afla aproape de încheierea unui acord separat cu China pentru achiziția de rachete de croazieră antinavă, însă Reuters nu a putut confirma dacă acest acord a fost finalizat.

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