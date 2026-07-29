Temerile că războiul Rusiei împotriva Ucrainei și conflictul din Iran ar putea converge într-un singur front s-au intensificat după ce un atac ucrainean asupra unei nave iraniene a alimentat tensiunile dintre cele două regiuni.

Teheranul a condamnat Ucraina pentru atacul desfășurat în weekend asupra a ceea ce a descris drept o navă comercială în Marea Caspică, susținând că explozia a ucis un marinar și a rănit alt membru al echipajului.

După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul, precizând că nava iraniană transporta „încărcătură militară" rusească, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a reacționat dur pe rețeaua X, acuzând Kievul de o încălcare flagrantă a Cartei ONU, comisă — potrivit acestuia — la comanda Israelului pentru a atrage Europa în conflict. Araghchi a precizat că a discutat telefonic cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acțiunea Kievului nu poate rămâne fără răspuns.

Teheranul a calificat atacul drept un act de agresiune și a declarat că își va apăra interesele naționale și securitatea, acuzând Ucraina că încearcă să extindă războiul dincolo de granițele sale.

Incidentul a survenit la scurt timp după ce Zelenski anunțase, sâmbătă, că va prezenta autorităților americane dovezi conform cărora Rusia ar ajuta Iranul să vizeze bazele americane din Orientul Mijlociu prin supraveghere din satelit. Liderul ucrainean a scris pe X că, începând din iulie, Ucraina a înregistrat activitate intensă a sateliților ruși de supraveghere asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane din regiune, imagini care ar ajunge ulterior în Iran și ar coincide cu atacurile iraniene desfășurate în zonă.

Speculații despre motivele atacului

Noile evoluții confirmă luni de speculații privind împletirea celor două conflicte. Iranul a negat orice implicare în războiul rus împotriva Ucrainei, deși Kievul susține că Teheranul furnizează drone Kremlinului.

Potrivit Financial Times, atacul a alimentat la Teheran ipoteza că ar fi fost un avertisment privind vulnerabilitatea litoralului iranian de la Marea Caspică — un posibil instrument de presiune în negocierile viitoare cu Washingtonul.

Deși Marea Caspică se află la peste 1.000 de kilometri de linia frontului din războiul ruso-ucrainean, Kievul și-a extins constant capacitățile de drone cu rază lungă de acțiune, reușind să lovească ținte adânc în teritoriul rus. După ce a provocat pagube semnificative infrastructurii petroliere rusești, contribuind la penuria de combustibil, această capacitate este văzută tot mai mult ca un factor relevant și în confruntarea mai amplă legată de Iran.

Hamidreza Azizi, expert în probleme iraniene la institutul german SWP Berlin, a oferit mai multe explicații posibile pentru atacul ucrainean. Potrivit acestuia, Kievul ar fi putut urmări să-și confirme valoarea de partener strategic pentru Washington, care continuă să furnizeze sprijin militar esențial, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană Patriot — o operațiune care, în opinia sa, nu ar fi fost posibilă fără acordul Statelor Unite și al aliaților occidentali.

O altă ipoteză vehiculată de Azizi este că SUA și Israelul ar fi încurajat Ucraina să crească presiunea asupra Teheranului, de teamă ca atacurile directe asupra infrastructurii iraniene să nu provoace represalii împotriva unor active economice cheie din regiune. O a treia variantă ar lega atacul de amenințările rebelilor houthi din Yemen la adresa navigației prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, rută pe care Arabia Saudită o folosește pentru exportul de petrol, evitând strâmtoarea Ormuz.

Analistul a mai sugerat că Teheranul se teme că serviciile de informații ucrainene ar putea sprijini grupări separatiste etnice din interiorul Iranului, într-un mod similar presupusului sprijin acordat de Kiev forțelor opoziției din Siria în timpul campaniei împotriva regimului lui Bashar al-Assad.

Ca răspuns, Iranul ar putea viza nave legate de Ucraina pe alte rute maritime sau ataca direct infrastructura ucraineană. Teheranul ar putea, de asemenea, să recunoască oficial Crimeea și Donbasul drept teritorii rusești.

Azizi a avertizat că războiul din Iran devine tot mai strâns legat de alte două conflicte — confruntarea saudito-houthi și războiul ruso-ucrainean — transformându-se treptat într-un conflict tot mai complex, multidimensional și internațional.

„Un singur conflict"?

Suprapunerea tot mai accentuată dintre cele două fronturi i-a determinat pe unii analiști să considere că granița dintre ele începe să dispară. William Spaniel, profesor de științe politice la Universitatea din Pittsburgh, afirma lunile trecute că liniile frontului neclare au fuzionat efectiv războiul ruso-ucrainean cu cel din Iran într-un singur conflict. Totuși, el a precizat că nu este vorba încă despre un adevărat război mondial, întrucât nu există un singur actor care să lupte simultan pe două fronturi, așa cum a făcut-o Statele Unite în Al Doilea Război Mondial — dar rezultatele bătăliilor devin tot mai interconectate, cu implicații de durată asupra modului în care vor fi trasate liniile de conflict.

Anii de luptă ai Ucrainei împotriva dronelor Shahed de concepție iraniană i-au consolidat, de asemenea, poziția în relația cu statele din Golf. Zelenski a folosit această experiență pentru a prezenta Ucraina nu doar ca beneficiar, ci și ca furnizor de asistență militară, oferind tehnologie ieftină și testată pe front țărilor care doresc să-și întărească propriile capacități de apărare. Kievul exportă acum nu doar sisteme interceptoare, ci și software, echipamente de război electronic și drone maritime, relatează CNN și WSJ.

Orisia Lutsevici, șefa Forumului pentru Ucraina de la Chatham House, declara în aprilie pentru The Guardian că extinderea relațiilor de securitate ale Ucrainei în Golf i-a consolidat poziția față de Washington, contracarând afirmațiile repetate ale lui Donald Trump potrivit cărora Kievul nu ar avea „nicio carte" în războiul cu Rusia. Ea a subliniat că Ucraina încearcă să demonstreze că principalul său atu este o economie robustă, adaptabilă și capabilă atât să se apere de Rusia, cât și să sprijine alte state prin vânzarea de sisteme de armament. Parteneriatele din Golf care ar putea deveni, în opinia sa, o sursă importantă de investiții pentru industria de apărare ucraineană.

Un „război global" tot mai extins

Fiona Hill, fostă consilieră pentru Rusia în timpul primei administrații Trump, a argumentat că, dacă sunt incluse războiul cibernetic, operațiunile hibride și alte forme de conflict din așa-numita „zonă gri", un conflict cu adevărat global este deja în desfășurare de ceva vreme și s-a intensificat de la izbucnirea războiului din Iran. Potrivit acesteia, actualmente cercetătoare la Brookings Institution, situația întrunește pragul unui război care schimbă sistemul internațional, iar în perioada următoare vor apărea configurații complet noi de alianțe între state.

Hill a avertizat că perturbările în aprovizionarea cu petrol și îngrășăminte ar putea atrage mai multe țări în conflict, ridicând și întrebarea dacă China ar putea profita de concentrarea Washingtonului asupra Orientului Mijlociu pentru a intensifica presiunea asupra Taiwanului.

Reacția Teheranului și amenințările pe rețelele sociale

După atacul ucrainean din weekend, Ministerul iranian de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran pentru a-și exprima protestul față de ceea ce a numit un atac „ostil și criminal". Agenția de presă guvernamentală IRNA a relatat că, în cadrul întrevederii, partea iraniană a subliniat că Republica Islamică își va apăra ferm securitatea și interesele naționale și nu va lăsa fără răspuns atacurile asupra vieții și bunurilor cetățenilor săi.

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În același timp, unii utilizatori iranieni de rețele sociale au cerut represalii folosind rachetele balistice Khaibar Shekan aflate în dotarea țării, criticând ceea ce au descris drept o diplomație „slabă" a Ministerului de Externe. Alți utilizatori au subliniat capacitățile arsenalului balistic iranian, susținând că Teheranul ar trebui să-și demonstreze puterea de descurajare, inclusiv prin trimiterea unor mesaje amenințătoare adresate direct președintelui ucrainean.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Marea Caspică

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dronele ucrainene au lovit în Marea Caspică un câmp petrolier rusesc, o navă lansatoare de rachete rusească și nave folosite pentru transportul dronelor iraniene către Rusia. Zelenski a confirmat pe rețelele sociale rezultatele „foarte puternice" ale loviturilor cu rază lungă de acțiune din Caspică, menționând nave implicate în transportul de încărcătură militară dinspre Iran, precum și o navă de război.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de lovituri cu drone cu rază lungă, care a ajuns și adânc pe teritoriul rusesc, apropiind Iranul și Ucraina cu un pas de o confruntare directă. De ani buni, Iranul furnizează Rusiei drone letale folosite împotriva Ucrainei, în timp ce Moscova a oferit anul acesta Teheranului asistență de informații pentru a răspunde campaniilor de bombardament americane și israeliene.

Loviturile survin într-un moment critic pentru ambele conflicte. Președintele Trump a întrerupt în weekend atacurile asupra Iranului, analizând totodată o posibilă escaladare menită să slăbească controlul Teheranului asupra strâmtorii Hormuz. Comerțul prin Caspică oferă Iranului o modalitate de a ocoli blocada militară americană impusă porturilor sale din Golful Persic și din nordul Mării Arabiei.

De ce contează Marea Caspică pentru Iran și Rusia

Deși porturile sudice, exportatoare de petrol, rămân mai importante pentru economia iraniană, Marea Caspică reprezintă ruta cea mai directă a Iranului către Rusia — un partener militar tot mai important pentru ambele țări aflate în conflict. Potrivit Nicolei Grajewski, profesoară asistentă la Sciences Po Paris și autoare a unei cărți despre parteneriatul ruso-iranian, această mare oferă Iranului o cale către Rusia și, mai departe, către Asia Centrală, relativ ferită de orice interdicție impusă de Statele Unite sau de alți parteneri occidentali.

Între timp, atacurile ucrainene cu drone în interiorul Rusiei i-au oferit Kievului un avantaj nou într-un război care durează de peste patru ani. În ultimele luni, Ucraina a folosit lovituri cu rază lungă pentru a ataca rafinării petroliere aflate până în Siberia, contribuind la o criză energetică într-o țară care se numără printre cei mai mari producători de petrol din lume.

Vizarea Caspicei, aflată la peste 690 de kilometri de cea mai apropiată graniță ucraineană, oferă Kievului ocazia de a perturba legăturile Moscovei cu Teheranul. Potrivit analiștilor de securitate, atacurile ar putea, de asemenea, să consolideze sprijinul administrației Trump pentru Ucraina.

Hanna Notte, directoare a Programului Eurasia pentru Neproliferare la James Martin Center for Nonproliferation Studies din Monterey, California, a explicat că, în percepția europeană și poate americană, Ucraina leagă tot mai strâns cele două teatre de operațiuni — cu atât mai mult cu cât Zelenski are interesul de a-i transmite constant lui Trump că se află de partea sa în privința Iranului.

Un culoar strategic pentru arme

Rusia a folosit ruta Caspică pentru a importa dronele iraniene de atac „Shahed", pe care le folosește împotriva Ucrainei încă din toamna anului 2022. Ulterior, Rusia a început să producă propria variantă a acestor drone, numită „Geran", într-o fabrică din sudul țării, reușind să producă mii de aparate pentru ofensiva împotriva Ucrainei — o instalație vizată de forțele ucrainene chiar și anul trecut.

De la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, în februarie, Teheranul a folosit drone Shahed pentru a ataca nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, aeroporturi și porturi civile, infrastructură petrolieră din Golf și baze militare americane din regiune.

Rusia a folosit în ultimii ani o rețea de companii de transport maritim pentru a muta echipamente militare și alte bunuri din Iran către teritoriul rus. Unele nave legate de statul rus navighează din Caspică, prin râuri și canale, până în Marea Neagră, de unde pot ajunge în alte porturi din lume. În martie, Israelul a vizat, de asemenea, un avanpost naval de pe litoralul caspic al Iranului, într-un efort de a limita capacitatea Rusiei și a Iranului de a face comerț cu armament.

Continuarea atacurilor ucrainene în Caspică ar putea amenința o adevărată linie de supraviețuire economică pentru două economii aflate sub sancțiuni internaționale.

Un precedent: atacurile anterioare din Caspică

Ruta caspică ce leagă porturile nordice ale Iranului de portul rusesc Astrahan a mai fost vizată de Ucraina în trecut. În august anul trecut, o navă cargo — Port Olya 4 — a fost distrusă în timp ce transporta, potrivit informațiilor disponibile, componente pentru dronele Shahed-136 și muniție iraniană.

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În 2024, un vas cargo rusesc suspectat că transporta rachete balistice iraniene pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei fusese observat într-un port rusesc de la Marea Caspică. Departamentul american al Trezoreriei a evaluat atunci că Ministerul rus al Apărării folosise nava Port Olya-3 pentru a transporta rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din Iran în Rusia. Fostul secretar de stat american Antony Blinken declara la acea vreme că Washingtonul avea informații potrivit cărora armata rusă primise transporturi de rachete balistice iraniene Fatah-360, pe care le-ar fi putut folosi în câteva săptămâni împotriva Ucrainei.

În același timp, Consiliul american pentru Securitate Națională avertiza asupra aprofundării cooperării militare dintre Iran și Rusia. Iranul a negat atunci că ar oferi asistență militară Rusiei.

Unde se află Marea Caspică și de ce contează acum

Acuzațiile reciproce reflectă importanța tot mai mare a Mării Caspice, mărginită de cinci state, printre care Iranul și Rusia. Odată cu blocarea porturilor iraniene din Golful Persic și din Golful Oman, Caspica a căpătat o semnificație nouă ca rută comercială.

Potrivit lui Bijan Khajehpour, partener administrativ la firma de consultanță vieneză Eurasian Nexus Partners, marea poate contribui la o strategie comercială diversificată pentru Iran, mai ales dacă Teheranul dezvoltă schimburile comerciale cu Rusia, Caucaz, Asia Centrală și China pe cale ferată și, indirect, cu Europa de Est. El a descris ruta drept un complement strategic pentru accesul maritim existent al Iranului prin apele sudice, nu un substitut al acestuia.

Printre mărfurile care tranzitează Marea Caspică se numără cerealele și oțelul rusesc, iar Iranul a dezvoltat mai multe porturi importante pe această mare, printre care Anzali. Petrolul și gazele din Kazahstan sunt, la rândul lor, transportate din Caspică spre un hub din Marea Neagră.

Pentru Rusia, Caspica reprezintă o rută esențială către Asia Centrală și Iran, precum și o cale critică pentru parteneriatul strategic tot mai extins cu Teheranul — parteneriat care are o componentă militară, dar și una legată de programul nuclear civil iranian și de explorarea petrolieră din Iran.

Potrivit lui Khajehpour, recenta blocadă impusă de Statele Unite porturilor iraniene a subliniat valoarea strategică a rutei caspice, care este totodată mai puțin vulnerabilă la sancțiunile internaționale, fiind o mare închisă, controlată în mare parte de Iran, Rusia și statele vecine, dincolo de raza de acțiune a flotelor navale occidentale.