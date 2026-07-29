 Orientul Mijlociu, la un nou pas de extinderea războiului: SUA au interceptat rachete iraniene și au atacat alături de Arabia Saudită | adevarul.ro
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Orientul Mijlociu, la un nou pas de extinderea războiului: SUA au interceptat rachete iraniene și au atacat alături de Arabia Saudită

Război în Orientul Mijlociu
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Armata Statelor Unite a anunțat că a interceptat toate rachetele balistice lansate de Iran într-o tentativă de „atac surpriză” asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), atacul a avut loc marți, 28 iulie, iar niciuna dintre rachete nu și-a atins ținta.

Orientul Mijlociu, la un nou pas de extinderea războiului. FOTO: Shutterstock
Orientul Mijlociu, la un nou pas de extinderea războiului. FOTO: Shutterstock

„Astăzi, la ora 17:45 (ora coastei de est a SUA), forțele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran, într-o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane staționate în Orientul Mijlociu”, a transmis CENTCOM într-o postare pe rețelele sociale.

„Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forțele americane rămân vigilente și în stare de alertă ridicată”, a precizat comandamentul american.

Un oficial american citat de CNN a declarat că, potrivit evaluărilor preliminare, Iranul a lansat cel mult patru rachete balistice.

Atacul vine la aproximativ o zi după ce președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite au suspendat loviturile asupra Iranului pentru a oferi diplomației o nouă șansă și că Teheranul ar fi interesat de discuții. Declarația a fost însă contrazisă de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, care a spus că „nu purtăm negocieri cu Statele Unite în prezent”.

SUA și Arabia Saudită au lansat lovituri comune în Irak

Separat, CENTCOM a anunțat că armata americană și forțele Arabiei Saudite au desfășurat lovituri aeriene comune asupra unor grupări aliniate Iranului în estul Irakului.

Potrivit armatei americane, operațiunea a vizat „numeroase obiective logistice și depozite de armament” ale unor grupări pe care Teheranul le-ar fi coordonat în atacurile asupra militarilor americani și infrastructurii energetice saudite.

„Avioane de vânătoare americane și saudite au lovit numeroase obiective logistice și depozite de armament ale teroriștilor din estul Irakului, ca un răspuns ferm la peste 30 de atacuri cu drone dirijate de IRGC în ultimele 72 de ore”, a transmis CENTCOM.

Un oficial american a declarat pentru CNN că Iranul, prin intermediul Gardienilor Revoluției, ar fi coordonat încă din weekend atacuri asupra unor obiective saudite.

Ministerul Apărării de la Riad a confirmat că Arabia Saudită a participat la „lovituri limitate și punctuale” împotriva unor miliții susținute de Iran, implicate în atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite.

Autoritățile saudite au precizat că regatul „nu urmărește o escaladare, dar va riposta la orice agresiune îndreptată împotriva sa”.

Este pentru prima dată de la începutul confruntării dintre SUA și Iran când Arabia Saudită își asumă oficial participarea la atacuri pe teritoriul Irakului.

La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că a lansat rachete balistice asupra unor ținte militare americane din Iordania.

Până în acest moment, CENTCOM nu a confirmat locațiile vizate de atacul iranian, limitându-se la precizarea că toate rachetele au fost interceptate și că nu au fost raportate pagube sau victime.

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